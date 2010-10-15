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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

چهار کشور نامزد بزرگ‌ترین جایزه ادبیات کودک عرب شدند

چهار کشور نامزد بزرگ‌ترین جایزه ادبیات کودک عرب شدند

دومین جایزه گران قیمت ادبیات کودک جهان نام چهار کشوری را که نامزد نهایی دریافت جایزه سال2010 هستند، معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، جایزه اتصالات که بزرگ ترین و گران قیمت ترین جایزه ادبیات کودک در جهان عرب است نام پنج کتاب ادبیات کودک عرب زبان را از کشورهای مصر، اردن، لبنان و فلسطین نامزد دریافت جایزه یک میلیون درهمی معرفی کرد.

جایزه اتصالات را دختر شیخ امارات متحده عربی که مدیر انجمن ناشران امارات و انتشارات "کلمات" شاخه ملی امارات در دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان است، سال گذشته برای نخستین بار راه اندازی کرد.

هدف او نیز رونق بخشیدن به ادبیات با کیفیت کودکان در کشورهای عرب زبان بود. شرکت چند رسانه ای اتصالات، پشتیبان مالی این جایزه است.

این جایزه پس از جایزه آسترید لیندگرن گران قیمت ترین جایزه ادبیات کودک جهان است.

کد مطلب 1171091

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