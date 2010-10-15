۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

صادق درودگر خبر داد:

قطع همکاری استیل‌آذین با تومباکوویچ/ شکایتی باشگاه را تهدید نمی‌کند!

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین از قطع همکاری این باشگاه با سرمربی صربستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق درودگر در پایان دیدار تیم‌های استیل آذین و سایپا ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تومباکوویچ به صورت رسمی قطع همکاری شد و ایشان دیگر سرمربی تیم ما نیستند.

وی در خصوص شکایت این مربی به فیفا برای دریافت مطالباتش گفت: طی روزهای گذشته مسئولان باشگاه مذاکراتی را با این مربی داشته‌اند و به توافقاتی رسیده‌اند. در این شرایط شکایتی باشگاه را تهدید نمی‌کند.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین در خصوص دلیل شکست‌های اخیر این  تیم گفت: بازیکنان بزرگ ما از جمله کریمی، مهدوی‌کیا، معدنچی و ماتئوس را در این دیدارها در اختیار نداشتیم که یکی از دلایل شکست‌های ما این مسئله می‌تواند باشد.

درودگر در پایان گفت: کمبود بازیکن و مصدومیت نفرات تاثیرگذار برای تیم ما مشکلاتی را به وجود آورد که امیدوارم در بازیهای آینده با در اختیار داشتن تمامی این نفرات بتوانیم نتایج بهتری را کسب کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و سایپا در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد در نهایت با برتری 5 بر 1 تیم سایپا به پایان رسید.

