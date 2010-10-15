پروازهای فرودگاه زنجان از آبان ماه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه پنج شنبه در مراسم بازید از پروژهای عمرانی شهرستان زنجان افزود: پروازهای کیش و سوریه در هفته دو بار و افزایش یک پرواز به مسیر مشهد از برنانه های آینده فرودگاه زنجان است.

وی ادامه داد: در راستای ارائه خدمات بیشتر و جلوگیری از ترافیک،‌ اختصاص 20 دستگاه اتوبوس و خودرو ویژه فرودگاه، ایجاد واحدهای گمرک و گذرنامه، اصلاح روشنایی، مجموعه حفاظت و امنیت و نیز بانک ملی تا قبل پایان مهر ماه انجام خواهد شد.

رئوفی نژاد همچنین از ورود هواپیمای اختصاصی خریداری شده برای استان در نیمه دوم آبان ماه خبر داد.

استاندار زنجان همچنین معضل مهم فرودگاه را نامناسب بودن وضعیت جاده عنوان کرد و گفت: حجم ترافیک و گذر وضعیت فعلی در کارها مشکل ایجاد خواهد کرد که در این راستا اصلاح جاده و آسفالت مسیر تا پنج آذر آماده می شود.

وی ادامه داد: تکمیل فاز دوم جاده دو بانده هفت کیلومتر نیاز کارهای اجرایی و عملیاتی از آذر ماه با اختصاص 250 میلیون تومان اعتبار آغاز می شود.