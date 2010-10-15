حجاج ایرانی نماد وحدت و ارزشهای اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر پنجشنبه در جمع مسئولان کاروانهای حج در کرمان اظهارداشت: حج نماد وحدت جهان اسلام است و این درحالی است که دشمنان اسلام طی ماههای گذشته حرکات اسلام ستیزی خود را گسترش داده اند و امروز جهان اسلام بیش از هر روز نیازمند وحدت و یکپارچگی است.

وی گفت: امروز حجاج باید سفیران وحدت و نماد ارزشهای اسلامی باشند که حجاج ایرانی این مسئله را بارها به نمایش گذاشته اند.

نجار تصریح کرد: حجاج ایران سفیران وحدت ایران در مناسک حج هستند و باید با رعایت ارزشها و منش ایرانی فرهنگ اسلام را در ایران به نمایش بگذارند.

استاندار کرمان با اشاره به تجمع عظیم حجاج اسلام خاطرنشان کرد:‌ این چنین مراسمی در جهان بی نظیر است و هیچ حکومتی در جهان نمی تواند چنین اجتماعی را گرد آورد.

وی با تاکید بر لزوم بیداری ملتهای مسلمان و جهان اسلام ادامه داد: امروز مسلمانان باید در قبال حرکتهای دشمنان هوشیار باشند و برگزاری این مراسم در بیداری جهان اسلام تاثیرگذار است.

وی با اشاره به حضور بیش از سه هزار و 700 حاجی کرمانی در مراسم حج سال جاری گفت:‌ سازماندهی مناسب و خدمات رسانی دقیقی که طی 30 سال گذشته برای مراسم حج صورت گرفته است نشان دهنده تلاش و فعالیتهای مسئولان در این راستا به خصوص بعثه مقاوم معظم رهبری است.