اسرائیل برای یهودی بودن خود جامعه بین الملل را مخاطب قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ابومازن شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با "تاریا هالونین" رئیس جمهوری فنلاند در رام الله اظهار داشت : موضوع یهودی بودن اسرائیل که به عنوان پیش شرط توقف شهرک سازی و ادامه مذاکرات سازش از سوی بنیامین نتانیاهو مطرح شده است یک موضوع بین المللی یا فلسطینی نیست.

وی افزود: رهبری فلسطین در سال 1993 در چارچوب توافقنامه ای، اسرائیل را به رسمیت شناخت و این اقدام دو طرفه بود در نتیجه ما اسرائیل را به رسمیت می شناسیم.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت : اگر اسرائیلی ها می خواهند هر اسمی را بر روی خود بگذارند باید سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل را مخاطب قرار دهند و این امر به ما مربوط نمی شود.

وی با اعلام اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان به گزینه تحقق راه حل دودولتی پایبند است از رژیم صهیونیستی خواست که برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش، شهرک سازی را متوقف کند.

ابومازن در ادامه از جامعه بین الملل خواست که برای رفع محاصره ظالمانه نوارغزه تلاش کند.

از سوی دیگر رئیس جمهوری فنلاند بر حمایت کشورش از تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد و از اعطای یک میلیون یورو اضافی به این تشکیلات علاوه بر 13 میلیون یورو که در جریان برگزاری کنفرانس کشورهای کمک کننده در پاریس متعهد شده بود خبر داد.