اعضای ناتو برای استقرار سپر موشکی مشترک اتفاق نظر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "آندرس فوگ راسموسن" که دیروز پنجشنبه در بروکسل و در جمع وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو سخن می گفت، اظهار داشت : کاملا به این موضوع خوشبین هستم که تمام اعضای ناتو با استقرار سپر موشکی مشترک موافق هستند و ما در نشست ماه آتی خود در پرتغال قطعنا در این رابطه به توافق می رسیم.

دبیر کل ناتو در ادامه ضمن ابراز رضایت از مذاکرات خود با وزیران دفاع و امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفت : مذاکرات مثبتی درباره به روز سازی تجهیزات نظامی ناتو در قرن 21 داشتیم. فکر می کنم که اعضای ناتو در حال نزدیک شدن به توافقی در نشست لیسبون هستند که بر اساس آن ناتو باید قابلیت خود در دفاع از شهروندان و همچنین خاک خود را در برابر تهدیدات موشکی افزایش دهد.

به گفته راسموسن، در نشست دیروز وزیران دفاع و امور خارجه کشورهای عضو ناتو توافقی ابتدایی درباره استفاده از سپر موشکی مشترک حاصل شده و توافق نهایی در نشست ماه آتی رهبران ناتو حاصل می شود.