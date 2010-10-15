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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

3700 زائر کرمانی به مراسم حج اعزام می شوند

3700 زائر کرمانی به مراسم حج اعزام می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت کرمان با اشاره به افزایش چشمگیر سن حجاج در کرمان گفت: طی سال جاری سه هزار و 700 زائر به حج تمتع اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روح الله پورشعبان عصر پنجشنبه در جمع مسئولان کاروانهای حج تمتع کرمان در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان گفت: در سال جاری طبق آمار سه هزار و 700 زائر از فرودگاه کرمان در قالب 25 کاروان زیارتی به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی گفت: اعزام این افراد از 15 آبان ماه سال جاری آغاز می شود و به تدریج تمامی کاروانها از فرودگاه کرمان اعزام می شوند.

وی در ادامه به افزایش چشمگیر سن زائران استان کرمان اشاره کرد و گفت: علت این مسئله شیوع آنفلوانزا در سال گذشته بود که از اعزام افراد مسن و بیماران جلوگیری شد.

پورشعبان با اشاره به اینکه 700 نفر از زائران لیست انتظار سال گذشته در سال جاری اعزام می شوند، خاطرنشان کرد: هم اکنون مسن ترین زائر کرمانی 95 سال سن و کم سن ترین زائر نیز 13 سال سن دارد.

وی در ادامه گفت: سن زائران افزایش یافته است بطوریکه 40 درصد زائران بالای 60 سال سن دارند.

وی همچنین افزود: در سال جاری برای کاروانهای ایرانی و آفریقایی غیرعرب مسیر مشخصی تعیین شده است و تمام کاروانها در ابتدا به جده اعزام می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت کرمان با اشاره به اینکه پروازهای کرمان توسط هواپیمایی ماهان صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تقاضای 130 پرواز کرده بودیم در نهایت عربستان با 77 پرواز موافقت کرد و در هر پرواز با استفاده از هواپیماهای بزرگتر 510 زائر اعزام می شوند.

وی از آموزش زائران خبر داد و گفت: این مسئله طی برنامه های حضوری و غیر حضوری با استفاده از وسایل سمعی و بصری انجام شده است.
 

کد مطلب 1171111

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