تغییر 90 درصد مصوبات کمیسیون تلفیق در برنامه پنجم تحت فشار دولت

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص روند بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس اظهارداشت: مجلس کار بررسی برنامه را به خوبی انجام داد تا اینکه یک هفته مانده به پایان کار بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، دولت درخواست استرداد را مطرح کرد و چالش جدیدی بین مجلس و دولت شکل گرفت.

وی ادامه داد: براساس رایزنی های انجام شده کارگروهی از دولت و مجلس تشکیل شد که کار بازنگری در مصوبات این کمیسیون را بر عهده گرفت تا در صورت اصلاح مصوبات قبلی طبق خواست دولت تغییر کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآو شد: آنچه امروز از کمیسیون تلفیق خارج شده کار مشترکی از دولت و مجلس است و این طور نیست که صرفا نقطه نظرات دولت باشد اما متاسفانه از آنجا که بازنگری در این مصوبات تحت فشار مواضع دولت بوده است، نه دولت و نه مجلس زیر بار مسئولیت آن نخواهند رفت در حالی که هر دو مسئولند.

ثروتی گفت: نود درصد ایرادات مد نظر دولت در کمیسیون تلفیق اصلاح شد و در واقع نظر دولت تامین شد و اعضای کمیسیون تلفیق روی ده درصد مصوبات قبلی خود اصرار کردند. در حالی که روند قانونی این بود که دولت لایحه را به مجلس می داد و کمیسیون تلفیق با کار کارشناسی آن را به تصویب می رساند و به صحن مجلس ارائه می کرد.