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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

شهرک سازی ادامه دارد؛

موافقت نتانیاهو با احداث 244 واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی

موافقت نتانیاهو با احداث 244 واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه دهن کجی به جامعه جهانی و در راستای اقدامات تجاوزکارانه این رژیم ، از موافقت خود با احداث 244 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، بنیامین نتانیاهو با اعطای 244 واحد مسکونی جدید در قدس شرقی موافقت کرد.

این واحدهای مسکونی در شهرکهای "رمات اشکول" و "بسگات زیف" در قدس شرقی احداث خواهند شد. وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در این رابطه اظهار داشت این تصمیم پس از توقف مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین و در راستای اثبات این موضوع که قدس خارج از چارچوب مذکرات است اتخاذ شده است.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی 26 سپتامبر پس از پایان توقف 10 ماهه شهرک سازی در کرانه باختری توسعه شهرک ها در این منطقه را از سر گرفت. مذاکرات مستقیم سازش نیز که از دوم سپتامبر (11 شهریور) میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی آغاز شده بود هم اکنون به خاطر از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری متوقف شده است.

کد مطلب 1171113

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