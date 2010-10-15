موافقت نتانیاهو با احداث 244 واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، بنیامین نتانیاهو با اعطای 244 واحد مسکونی جدید در قدس شرقی موافقت کرد.

این واحدهای مسکونی در شهرکهای "رمات اشکول" و "بسگات زیف" در قدس شرقی احداث خواهند شد. وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در این رابطه اظهار داشت این تصمیم پس از توقف مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین و در راستای اثبات این موضوع که قدس خارج از چارچوب مذکرات است اتخاذ شده است.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی 26 سپتامبر پس از پایان توقف 10 ماهه شهرک سازی در کرانه باختری توسعه شهرک ها در این منطقه را از سر گرفت. مذاکرات مستقیم سازش نیز که از دوم سپتامبر (11 شهریور) میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی آغاز شده بود هم اکنون به خاطر از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری متوقف شده است.