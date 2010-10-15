به گزارش خبرنگار مهر، شصت و نهمین شهرآورد تهران از ساعت 15 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. از ساعت 7 صبح امروز جمعه درب‌های ورزشگاه آزادی به روی هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس بازشده تا برای تماشای این مسابقه در ورزشگاه آزادی مستقر شوند.

در حال حاضر که حدود چهار ساعت به آغاز دیدار شصت و نهم پرسپولیس و استقلال باقی مانده است، نزدیک به 50 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه آزادی شده‌اند. هم اکنون طبقه اول ورزشگاه آزادی پر از تماشاگر است و بخش‌هایی از طبقه دوم ورزشگاه نیز پر شده است.

هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس با هماهنگی لیدرهای این دو باشگاه با سردادن شعارهای یاد و خاطره مرحوم داود جورابلو، لیدر پیشین باشگاه استقلال را گرامی می دارند.

قرار است یک دقیقه پس از شروع مسابقه هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس سکوت کرده و با این کار به روح مرحوم جورابلو ادای احترام کنند. از سوی کانون هواداران باشگاه استقلال پیش از آغاز بازی به هر کدام از لیدرهای دو تیم شال گردنی منقش به نام و عکس جورابلو اهدا خواهد شد.