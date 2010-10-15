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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

علاقه نوه پیکاسو برای سفر به ایران

علاقه نوه پیکاسو برای سفر به ایران

نوه پیکاسو در مراسم پیش‌نمایش اثری از این نقاش که از سوی موزه هنرهای معاصر به موزه زوریخ امانت داده شده است، نسبت به سفر به ایران ابراز علاقه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم پیش‌نمایش آثار پیکاسو با حضور سالاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئیس، محمود شالویی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ برنارد رویز پیکاسو نوه پیکاسو، مسئولین و جمعی از امانت‌دهندگان برگزار شد. 

دراین مراسم محمود شالویی با برنارد رویز پیکاسو (نوه پیکاسو) دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار نوه پیکاسو برای سفر به ایران ابراز علاقه کرد و از اینکه یک اثر پیکاسو با عنوان "نقاش و مدلش" ‌در ایران به خوبی نگهداری شده، و از دقتی که در بسته‌بندی و ارسال آن به عمل آمده، ‌تشکر کرد.

در مراسم پیش‌نمایش آثار پیکاسو که در موزه کونستهاوس زوریخ برگزار شد، خبرنگاران و گزارشگران تلویزیونی نیز حضور داشتند .تابلو نقاشی با عنوان "‌نقاش و مدلش"‌ اثر پیکاسو هنرمند اسپانیایی، یکی از آثار با ارزش موزه هنرهای معاصرتهران و یکی از مهم‌ترین آثار به امانت سپرده شده در موزه کونستهاوس زوریخ سوئیس است .این تابلو در صدر نمایشگاه قرار گرفت و توجه افراد شرکت کننده در این مراسم را به خود جلب کرد.

کد مطلب 1171115

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