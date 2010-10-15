رکوردزنی تاریخی قیمت جهانی طلا/ بازار داخلی طلا در رکود فصلی

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از افزایش یکباره قیمت طلا به بالاترین حد خود در تاریخ قیمتها در روز پنجشنبه خبر داد و با اعلام رقم 1384دلار در هر اونس، گفت: این موضوع ناشی از انتشار آمار منفی رشد اقتصادی در آمریکا بود که باعث تاثیرگذاری در قیمت طلا و همچنین افزایش سرعت کاهش دلار شد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه البته مدتی بعد قیمت طلا به 1371 دلار در هر اونس رسید، اظهار داشت: در کشور ما نیز به دلیل تعطیلی روز جمعه، قیمت واقعی طلا در نوسان است و صبح شنبه قیمتهای واقعی تر هر اونس طلا مشخص خواهد شد.

رکود فصلی بازار طلا

کشتی آرای به کاهش قیمت ارز در یک هفته اخیر و تاثیر آن بر بازار طلا اشاره کرد و با بیان اینکه نوسانات بازار ارز باعث شد تا افزایش قیمت جهانی طلا پوشش داده شود، تصریح کرد: البته هم اکنون بازار داخلی طلا دچار رکود فصلی و مقطعی است، با این وجود هم اکنون التهاب زیادی در بازار طلا وجود ندارد و قیمتهای داخلی از قیمت جهانی آن کمتر است.

وی ادامه داد: معمولا هر زمان که قیمت جهانی طلا یکباره به صورت پلکانی افزایش می یابد، یک کاهشی را نیز پس از آن تجربه خواهد کرد و این موضوع باعث می شود تا سوداگران بازار طلا منتظر بمانند تا در زمان کاهش یکباره قیمتها پس از افزایشی که اتفاق می افتد، طلاهای فروخته شده خود را جبران کنند.

قیمت انواع سکه

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین به آخرین وضعیت قیمتی انواع سکه در بازار اشاره کرد و گفت: سکه طرح قدیم در بالاترین حد قیمتی خود در جریان نوسانات قیمتی به 365 هزار تومان در هر قطعه رسید که در این میان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز رقمی بین 341 تا 346 هزار تومان را تجربه کرد.

به گفته کشتی آرای، نیم سکه نیز در آخرین خرید و فروش در بازار 172 تا 176هزار تومان فروخته شد، همچنین ربع سکه نیز رقمی بین 86 تا 88 هزار تومان را تجربه کرد. یک گرم طلای 18عیار نیز از 347 هزار تومان تا 355 هزار و 500 تومان در نوسان بوده است.