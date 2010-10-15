شاخص های تقسیم اعتبارات عمرانی کردستان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صباح محمدی شامگاه پنج شنبه در جلسه کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی استان کردستان اظهار داشت: شاخص های کنونی برای تقسیم اعتبارات عمرانی در بین شهرستان های کردستان مناسب نیست و لازم است که این شیوه در جهت توسعه متوازن استان تغییر کند.

وی عنوان کرد: سهم بعضی از شهرستان های استان با استفاده از شیوه های کنونی در میزان اعتبارات عمرانی به هیچ عنوان متناسب با نیازهای آنها نیست و با توجه به پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد استاندار کردستان شاخص های توزیع اعتبارات در سال آینده باید تغییر کند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان بیان داشت: برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی استان می تواند در راستای پیشنهاد شاخص های مختلف و جدید برای توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی برای توسعه متوازن و هماهنگ سراسر استان کردستان موثر باشد.

محمدی با اشاره به احیای وظیفه نظارتی شورای اسلامی استان کردستان در جهت اجرایی کردن پروژه های عمرانی خاطرنشان کرد: با آغاز به کار کمیسیون عمران در شورای اسلامی استان، نقش نظارتی این شورا فعال شده و امیدواریم که با بهره گیری از نظرات کارشناسان و اساتید نخبه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بتوانیم در این حوزه اقدامات و برنامه های مناسبی را اجرایی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعال شدن سایر کمیسیون های شورای اسلامی استان کردستان اشاره کرد و افزود: با توجه به تعداد اعضای شورای اسلامی در استان، ما مجاز به داشتن سه کمیسیون تخصصی در کردستان هستیم که شامل کمیسیون عمران و توسعه، فرهنگی و اجتماعی به همراه برنامه و بودجه است.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان در پایان گفت: از همه افراد صاحب نظر و کارشناسان برجسته استان انتظار داریم که شورای اسلامی استان را در جهت ارائه پیشنهادهای مناسب به مسئولان استان برای رفع کمبودها و همچنین تامین نیازهای مردم یاری کنند.