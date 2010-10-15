تکرار آفت جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمد حسینی پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان هشتمین دوره جشنواره خوشنویسی رضوی در حسینیه امیرچخماق یزد در جمع هنرمندان خوشنویس و برگزیدگان این جشنواره اظهار داشت: برای جلوگیری از تکرار در این جشنواره باید از اندیشمندان، فرهیختگان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ دعوت شود تا آثار فاخری با موضوعات مرتبط با این امام بزرگوار خلق کرده و به جامعه ارائه دهند.

وی همچنین خواستار مشارکت گسترده‌ تر و موثرتر دستگاه ها و سازمانهایی همچون شهرداریها، آموزش و پرورش و کانونهای مساجد در برپایی و رونق بخشیدن بیشتر به جشنواره های رضوی شد.

حسینی با تاکید بر لزوم مردمی تر کردن جشنواره عنوان کرد: دامنه این جشنواره باید در میان مردم گسترده ‌تر شود و تنها هنرمندان و اصحاب فرهنگ جامعه را متاثر نکند.

توسعه کیفی جشنواره رضوی باید مدنظر قرار گیرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر ارتقای کیفی این جشنواره در کنار توسعه کمی آن تاکید کرد و بیان داشت: فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گسترده و مستمر درباره جنبه‌ های مختلف زندگی امام رضا (ع) می ‌تواند نقش بسیار موثری در ارتقای کیفی آن داشته باشد.

حسینی همچنین بر ضرورت اطلاع‌ رسانی و جریان ‌سازی رسانه‌ ای و خبری گسترده ‌تر و هدفمند جشنواره تاکید کرد و خواستار حضور گسترده‌ تر سازمان صدا و سیما در معرفی این جشنواره شد.

حسینی، جایگاه یزد در هنر خوشنویسی را جایگاه فاخری عنوان کرد و افزود: اینکه جشنواره خوشنویسی رضوی به یزد سپرده شده، نشان از این دارد که یزد در حوزه خوشنویسی پیشگام بوده و شایسته است که به این روند نیز ادامه دهد.

وی، جشنواره خوشنویسی یزد را فرصتی مناسب برای ارتقای هنر خوشنویسی و مذهبی در کشور دانست و گفت: بسیار علاقمند بودم تا در مراسم تجلیل از برگزیدگان این جشنواره در یزد حضور داشته باشم و برغم همراهی با رئیس جمهور در سفر لبنان، سفر را نیمه کاره گذاشتم و با عزیمت از لبنان در جمع هنرمندان برتر خوشنویس کشور و مردم دارالعباده شهر یزد حضور یافتم.

استقبال از رئیس‌ جمهور در لبنان بی ‌نظیر بود

وی استقبال از رئیس جمهور کشورمان در لبنان را بی نظیر خواند و افزود: امروز از دکتر احمدی‌ نژاد به عنوان یک مسلمان ایرانی تجلیل می‌ شود و ریاست جمهور امروز نماینده ملت ایران است و این استقبال مایه افتخار و مباهات است.

حسینی خاطرنشان کرد: این محبوبیت، شور و هیجان مردم لبنان در استقبال از رئیس جمهور از برکات مکتب عصمت و طهارت است و پیوند با اهل بیت (ع) عزت و عظمت ایرانیان را باعث شده است.

این مراسم باشکوه در فضای باز مجموعه تاریخی امیرچخماق و با برگزاری برنامه‌ های ویژه نظیر نقاره‌ زنی خادمان امام رضا (ع) همراه بود.

در این مراسم از 33 برگزیده جشنواره، شش خانواده شهید خوشنویس،‌ دو جانباز خوشنویس کشور، شش بانوی شایسته خوشنویس کشور و ... با لوح سپاس، تندیس جشنواره و جوایز نقدی تقدیر شد.