برترین تصاویر میکروسکوپی جهان / تصویر سیستم گردش خون پشه حامل مالاریا

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین رقابت جهان کوچک نیکون با انتخاب 10 اثر برتر این رقابت به پایان رسید، رقابتی که به واسطه نمایش دادن زیبایی و پیچیدگی حیات از دریچه میکروسکوپها به شهرت و اعتبار بالایی دست پیدا کرده است.

تصاویری که در ادامه مشاهده می شوند، تصاویر 10 اثر برگزیده این رقابت جهانی هستند که توسط گروهی از عکاسان آماتور، حرفه ای و دانشمندان با استفاده از میکروسکوپها و دوربینهای حساس به ثبت رسانده اند.

رتبه اول: سیستم گردش خون پشه حامل مالاریا

مالاریا بیماری است که در هر 30 ثانیه جان یک نفر را در جهان می گیرد، و این تصویر با بزرگنمایی 100 برابر با امید کمک به یافتن راهی برای درمان این بیماری، از اعماق سیستم گردش خون پشه حامل بیماری توسط دانشمندان دانشگاه وندربیلت به ثبت رسیده و می تواند با آشکار کردن چگونگی پخش شدن ویروس در درون بدن پشه، روشی تاثیر گذار برای کنترل یا درمان ارائه کند

رتبه دوم: سر ماهی

تصویری با بزرگنمایی 20 برابر از سر یک زبرافیش 5 روزه که توسط دانشمندان دانشگاه هیدئو گرفته شده است، این نوع از ماهی ها یکی از گونه های مورد استفاده محققان ژنتیک برای مطالعه بر روی توانایی های بازسازی بخشهای مختلف بدن جاندار است

رتبه سوم: بینی های ماهی

حباب های بویایی زبرا فیش در این تصویر که توسط دانشگاه دالهوزی در رقابت شرکت داده شده، با بزرگنمایی 250 برابر نمایش داده شده اند

رتبه چهارم: خانه پشه

در این تصویر آشیانه کرکی پشه ای با بزرگنمایی 10 برابر دیده می شود، این تصویر با استفاده از تکنیک استریو میکروسکوپی به ثبت رسیده که طی آن با استفاده از دو لنز یک جفت تصویر به ثبت رسیده و با کمک رایانه در هم ترکیب می شوند

رتبه پنجم: دانه بهشت

دانه ای از گیاه مرغ بهشت که با بزرگنمایی 10 برابر در دانشگاه چارلز به ثبت رسیده است، دلیل انتخاب چنین نامی برای گیاه مرغ بهشت شباهت گل این گیاه به سر یک پرنده است

رتبه ششم: جلبک سرخ

تصویر 40 بار بزرگنمایی شده یکی از گونه های جلبکهای سرخ در زیر نور معمولی که توسط محققان دانشگاه ماردوک در استرالیا ثبت شده است

رتبه هفتم: پوشش رگی

بدن انسان مملو از ساختارهایی مشابه تصویر بالا است، لایه ای سلولی که بخش درونی رگهای خونی، مویرگها و قلب را پوشانده و به حفظ خون درون این اندامها و حرکت دادن آن در میان آنها کمک می کند، این سلولها در افراد سیگاری تغییر رفتار می دهند که این پدیده در تشخیص و پیش بینی احتمال بروز ایستها و حمله های قلبی بسیار موثر است

رتبه هشتم: کانی کاکوکزنیت

این تصویر با بزرگنمایی 18 برابر ماده ای است که در برخی از سنگهای معدنی یافت می شود و می تواند کیفیت آهنهای موجود در سنگهای معدنی را کاهش دهد

رتبه نهم: کک سگی

این تصویر فلورسنت از گونه ای از کک ها به نام "کک سگی" با بزرگنمایی 10 برابر ثبت شده است

رتبه دهم: سس سویا

تصویری از کریستالهای چاشنی های موجود در سس سویا از دانشگاه فرهنگ چین با بزرگنمایی 16 برابر

رتبه یازدهم: سلولهای سرطانی

استفاده از پروتئین های فلورسنت سبز پیشرفت بزرگی در تکنیکهای عکس برداری پزشکی به وجود آورده است، مشابه آنچه در بالا دیده می شود با استفاده از این تکنیک می توان سلولهای خاص مانند سلولهای سرطانی را در تصاویر مختلف از بخشهای مختلف بدن از دیگر سلولها مجزا ساخت