به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان - معاون اداری و مالی وزارت علوم در مراسم افتتاح دانشگاه صنعتی سیرجان گفت: پیش از این تعداد قابل توجهی از دانشجویان سیرجانی مجبور بودند جهت ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی به دانشگاههای خارج از منطقه در سراسر کشور مهاجرت کنند که با افتتاح دانشگاه صنعتی سیرجان امکان ادامه تحصیل متقاضیان به تحصیل در خود این شهرستان فراهم می شود.

وی با اشاره به اختصاص ردیف بودجه مستقل برای دانشگاه صنعتی سیرجان از طرف دولت ابراز امیدواری کرد: با همکاری مسئولین استان کرمان و وزارت علوم شاهد توسعه روز افزون این دانشگاه از لحاظ عمرانی علمی و پژوهشی باشیم.

به گزارش مهر، ارتقای مجتمع آموزش عالی سیرجان به دانشگاه از مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت به این استان است که با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی در سال 88 این مجتمع به دانشگاه ارتقا یافت و امروز رسماً به عنوان دانشگاه صنعتی سیرجان افتتاح شد.

مجموعاً 75 نفر به عنوان عضو هیئت علمی در این دانشگاه تدریس می کنند و جمعیت دانشجویی این دانشگاه نیز 8 هزار نفر است.