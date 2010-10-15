273 نفر برای شرکت در کارگاه فهم معماری انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر وحید قاسمی، رئیس مرکز رویدادهای معماری ایران در این مورد گفت: هیئت داوران، متشکل از مهدی حجت، محمدرضا رحیم‌زاده، زهرا اهری، سیروس رضا صبری، حمید ضیائیان، نادیه ایمانی و عادل فرهنگی، پس از بررسی رزومه و 4 سوالی که شرکت کنندگان در هنگام ثبت نام، ملزم به پاسخگویی به آنها بودند، 273 نفر را برای دیدار و فهم سرزمین گرگان، برگزیدند. این افراد طبق برنامه، باید در تاریخ دوم آبان‌ماه، از ساعت 14 تا 22 به محل دبیرخانه‌ جشنواره، واقع در گرگان، خانه تقوی، مراجعه نموده و پذیرش شوند.

گرگان، سومین سرزمینی است که مرکز رویدادهای معماری ایران، وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، علاقمندان را به شناخت و فهم ویژگی‌های معماری آن دعوت نموده است.

اردیبهشت ماه امسال نیز، کارگاه فهم معماری ایران، طی 10 روز، در شهر شوشتر برگزار شد و بیش از 700 نفر از علاقمندان و معماران جوان از سراسر کشور به دیدار این سرزمین و درک ویژگیهای معماری آن پرداختند.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت اخبار مربوط به کارگاه فهم معماری ایران، پنجره‌ای به گرگان، به سایت مرکز رویدادهای معماری ایران، به نشانی http://www.icae.ir مراجعه نمایند.