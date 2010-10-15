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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

273 نفر برای شرکت در کارگاه فهم معماری انتخاب شدند

273 نفر برای شرکت در کارگاه فهم معماری انتخاب شدند

273 نفر از میان 1069 متقاضی شرکت در کارگاه فهم معماری ایران انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر وحید قاسمی، رئیس مرکز رویدادهای معماری ایران در این مورد گفت: هیئت داوران، متشکل از مهدی حجت، محمدرضا رحیم‌زاده، زهرا اهری، سیروس رضا صبری، حمید ضیائیان، نادیه ایمانی و عادل فرهنگی، پس از بررسی رزومه و 4 سوالی که شرکت کنندگان در هنگام ثبت نام، ملزم به پاسخگویی به آنها بودند، 273 نفر را برای دیدار و فهم سرزمین گرگان، برگزیدند. این افراد طبق برنامه، باید در تاریخ دوم آبان‌ماه، از ساعت 14 تا 22 به محل دبیرخانه‌ جشنواره، واقع در گرگان، خانه تقوی، مراجعه نموده و پذیرش شوند.

گرگان، سومین سرزمینی است که مرکز رویدادهای معماری ایران، وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، علاقمندان را به شناخت و فهم ویژگی‌های معماری آن دعوت نموده است.

اردیبهشت ماه امسال نیز، کارگاه فهم معماری ایران، طی 10 روز، در شهر شوشتر برگزار شد و بیش از 700 نفر از علاقمندان و معماران جوان از سراسر کشور به دیدار این سرزمین و درک ویژگیهای معماری آن پرداختند.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت اخبار مربوط به کارگاه فهم معماری ایران، پنجره‌ای به گرگان، به سایت مرکز رویدادهای معماری ایران، به نشانی http://www.icae.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 1171128

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