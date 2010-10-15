فقط 20 درصد بافت فرسوده کردستان مرمت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی شامگاه پنج شنبه در همایش مدیریت بحران و مقاوم سازی ساختمان اظهار داشت: در حالی که میزان بافت های فرسوده در استان کردستان بیش از میانگین کشوری است ولی متاسفانه تاکنون تنها 20 درصد از آن مرمت و مقاوم سازی شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته در استان کردستان، بیش از هزار 800 هکتار بافت فرسوده در مناطق شهری شناسایی شده است که باید با اختصاص اعتباری ویژه از سوی دولت زمینه های تسریع در مرمت و مقاوم سازی بافت های فرسوده در مقابله با وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله فراهم شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان داشت: 17 گسل در استان کردستان فعال است و امکان وقوع زلزله در این استان بسیار بالاست که البته طی چند سال اخیر شاهد وقوع زلزله های مختلف بوده ایم و باید تمامی امکانات را برای مقابله با حوادث احتمالی و وقوع زلزله در استان بسیج کرد.

رسولی با اظهار نگرانی در خصوص وضعیت بافت های فرسوده در روستاهای استان کردستان افزود: متاسفانه در مناطق روستایی استان کردستان میزان بافت فرسوده بالای 60 درصد است و در صورت وقوع کوچکترین حادثه ای خسارت های جبران ناپذیری بر استان وارد می شود.

وی خواستار همکاری و تعامل بین بخشی تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی در جهت مقاوم سازی و مرمت بافت های فرسوده در مناطق شهری و روستایی استان کردستان شد و گفت: تنها یک دستگاه و سازمان نمی تواند به موفقیتی در این حوزه دست یابد و امیدواریم که تمامی دستگاه های دولتی و خود مردم در این بخش ورود پیدا کنند.