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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

بهره مندی بیش از ۸۰۰ نابینا از خدمات بهزیستی زنجان

بهره مندی بیش از ۸۰۰ نابینا از خدمات بهزیستی زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست بهزیستی استان زنجان گفت: آمار نابینایان استان زنجان نشان می دهد که ۸۶۲ نابینادر این استان از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباسعلی خلدی صبح جمعه در جمع تعدادی از روشندلان استان زنجان افزود: بیش از ۴۴ میلیون نابینا در سراسر جهان زندگی می کنند و هم اکنون در استان زنجان ۱۸۹ نابینا از بهزیستی مستمری دریافت می کنند و ۶۷۳ نفر نیز از خدمات موردی این سازمان بهره مندمی شوند.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های اصلی سازمان بهزیستی پیشگیری از نابینائی و اجرای طرح آمبلیوپی در بین کودکان چهار تا شش سال است که بصورت سالانه اجرا می شود.

خلدی با اشاره به عوامل نابینائی ابراز داشت: وراثت یکی از عوامل مهم نابینایی است که ازدواج های فامیلی و بیماری والدین بخصوص مادر می تواند موجب نابینائی نوزاد شود.
به گفته وی، همچنین تنبلی چشم، دیابت، آبسه، سرخک و دیگر بیماری ها نیز می توانند یکی از علل شایع نابینائی بعد از تولد باشند.

سرپرست بهزیستی استان زنجان حوادث و پیری را از دیگر عوامل نابینائی در جامعه بر شمرد و اظهار داشت: شایع ترین علت نابینائی یک چشمی تنبلی چشم است و شیوع تنبلی چشم در جهان دو تا پنج درصد است.

خلدی با اشاره به توانمندی نابینایان گفت: انجمن نابینایان زنجان با هدف تقویت تشکل های غیر دولتی تشکیل شده است و در حال حاضر ۶۰۰ نفر در این انجمن عضو هستند.

سرپرست سازمان بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶۴ نفر از نابینایان  دانشجو هستند که از این تعداد ۴۴ نفر در مقطع کارشناسی، ۱۱ نفر کارشناسی ارشد و ۹ نفر نیز در مقطع کاردانی  مشغول به تحصیل است.

خلدی با اشاره به الزام آموزش نابینایان خاطر نشان کرد: جامعه همه امکانات خود را به کار می گیرد تا تمامی افراد بتوانند از امکانات موجود در آن استفاده کنند و این امر در رابطه با نابینایان نیز صادق است لذا فرصت ها باید بصورت برابر در خدمت اشخاص سالم, معلولان و نابینایان قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر کلاس های مختلف هنری، بریل آموزی، مهارت های زندگی، موسیقی و ورزش جهت آموزش نابینایان در انجمن برگزار می شود.

سرپرست بهزیستی استان زنجان افزایش توانمندی نابینایان را از اهداف عالی سازمان برشمرد و یادآور شد: نابینایان استان زنجان ۸۵ مدال ورزشی را کسب کرده اند و رتبه ۱۲ کشوری را به خود اختصاص داده اند.

خلدی در پایان از برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران و برگزیدگان جامعه نابینائی استان خبر داد.
کد مطلب 1171131

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