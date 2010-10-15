بهره مندی بیش از ۸۰۰ نابینا از خدمات بهزیستی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباسعلی خلدی صبح جمعه در جمع تعدادی از روشندلان استان زنجان افزود: بیش از ۴۴ میلیون نابینا در سراسر جهان زندگی می کنند و هم اکنون در استان زنجان ۱۸۹ نابینا از بهزیستی مستمری دریافت می کنند و ۶۷۳ نفر نیز از خدمات موردی این سازمان بهره مندمی شوند.



وی ادامه داد: یکی از سیاست های اصلی سازمان بهزیستی پیشگیری از نابینائی و اجرای طرح آمبلیوپی در بین کودکان چهار تا شش سال است که بصورت سالانه اجرا می شود.



خلدی با اشاره به عوامل نابینائی ابراز داشت: وراثت یکی از عوامل مهم نابینایی است که ازدواج های فامیلی و بیماری والدین بخصوص مادر می تواند موجب نابینائی نوزاد شود.

به گفته وی، همچنین تنبلی چشم، دیابت، آبسه، سرخک و دیگر بیماری ها نیز می توانند یکی از علل شایع نابینائی بعد از تولد باشند.



سرپرست بهزیستی استان زنجان حوادث و پیری را از دیگر عوامل نابینائی در جامعه بر شمرد و اظهار داشت: شایع ترین علت نابینائی یک چشمی تنبلی چشم است و شیوع تنبلی چشم در جهان دو تا پنج درصد است.



خلدی با اشاره به توانمندی نابینایان گفت: انجمن نابینایان زنجان با هدف تقویت تشکل های غیر دولتی تشکیل شده است و در حال حاضر ۶۰۰ نفر در این انجمن عضو هستند.



سرپرست سازمان بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶۴ نفر از نابینایان دانشجو هستند که از این تعداد ۴۴ نفر در مقطع کارشناسی، ۱۱ نفر کارشناسی ارشد و ۹ نفر نیز در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل است.



خلدی با اشاره به الزام آموزش نابینایان خاطر نشان کرد: جامعه همه امکانات خود را به کار می گیرد تا تمامی افراد بتوانند از امکانات موجود در آن استفاده کنند و این امر در رابطه با نابینایان نیز صادق است لذا فرصت ها باید بصورت برابر در خدمت اشخاص سالم, معلولان و نابینایان قرار گیرد.



وی افزود: در حال حاضر کلاس های مختلف هنری، بریل آموزی، مهارت های زندگی، موسیقی و ورزش جهت آموزش نابینایان در انجمن برگزار می شود.



سرپرست بهزیستی استان زنجان افزایش توانمندی نابینایان را از اهداف عالی سازمان برشمرد و یادآور شد: نابینایان استان زنجان ۸۵ مدال ورزشی را کسب کرده اند و رتبه ۱۲ کشوری را به خود اختصاص داده اند.



خلدی در پایان از برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران و برگزیدگان جامعه نابینائی استان خبر داد.