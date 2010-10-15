معاون قوه قضاییه با وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار احمد تویسرکانی ضمن معرفی ساختار تفکیک قوا در ایران گفت: موضوع مالکیت در ایران در حوزه دستگاه قضایی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران توجه زیادی به بخش حقوقی مالکیت می شود اظهار داشت: مالکیت در ایران آزاد است و قوه قضاییه تنها مسئول ثبت مالکیت مردم و دولت است.
تویسرکانی در ادامه به پیشرفت مالزی در نقشه برداری و سیستم ثبت اطلاعات املاک اشاره کرد و بیان داشت: ما علاقمند هستیم از تجارب شما در این زمینه استفاده کنیم.
معاون قوه قضاییه در پایان ضمن دعوت از وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی برای سفر و بازدید از فعالیتهای انجام شده در ایران ابراز امیدواری کرد کارشناسان دو کشور بتوانند از تجارب یکدیگر بهره مند شوند.
وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی نیز در این دیدار ضمن معرفی سامانه ثبت زمین و املاک در مالزی گفت: با استفاده از این سامانه اطلاعات مربوط به بیش از 7 میلیون داده نگهداری شده و فرایند ثبت املاک و زمین در مالزی طی یکروز انجام می شود.
داگلاس اوگا اِمباس افزود: آمار دعاوی مربوط به زمین و املاک در مالزی مانند بسیاری از کشورها بالاست و وجود سیستمی پیشرفته برای ثبت اطلاعات املاک و زمین بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت که وزارت منابع طبیعی و محیط زیست مالزی مسئولیت ثبت و صدور اسناد زمین در مالزی را برعهده دارد.
در این دیدار زاهدی سفیر ایران در مالزی و مهندس نصراله جهانگرد مشاور رییس سازمان ثبت و اسناد کشور حضور داشتند.
معاون قوه قضاییه قرار است در نشست دائمی کمیته زیرساختهای داده های مکانی آسیا و اقیانوسیه که ایران یکی از اعضای دایمی آن است شرکت کند. این نشست دوشنبه آینده در سنگاپور برگزار می شود.
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