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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

معاون قوه قضاییه با وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی دیدار کرد

معاون قوه قضاییه با وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی دیدار کرد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان اسناد و املاک ایران با وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی در کوالالامپور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار احمد تویسرکانی ضمن معرفی ساختار تفکیک قوا در ایران گفت: موضوع مالکیت در ایران در حوزه دستگاه قضایی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران توجه زیادی به بخش حقوقی مالکیت می شود اظهار داشت: مالکیت در ایران آزاد است و قوه قضاییه تنها مسئول ثبت مالکیت مردم و دولت است.

تویسرکانی در ادامه به پیشرفت مالزی در نقشه برداری و سیستم ثبت اطلاعات املاک اشاره کرد و بیان داشت: ما علاقمند هستیم از تجارب شما در این زمینه استفاده کنیم.

معاون قوه قضاییه در پایان ضمن دعوت از وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی برای سفر و بازدید از فعالیتهای انجام شده در ایران ابراز امیدواری کرد کارشناسان دو کشور بتوانند از تجارب یکدیگر بهره مند شوند.

وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی نیز در این دیدار ضمن معرفی سامانه ثبت زمین و املاک در مالزی گفت: با استفاده از این سامانه اطلاعات مربوط به بیش از 7 میلیون داده نگهداری شده و فرایند ثبت املاک و زمین در مالزی طی یکروز انجام می شود.

داگلاس اوگا اِمباس افزود: آمار دعاوی مربوط به زمین و املاک در مالزی مانند بسیاری از کشورها بالاست و وجود سیستمی پیشرفته برای ثبت اطلاعات املاک و زمین بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت که وزارت منابع طبیعی و محیط زیست مالزی مسئولیت ثبت و صدور اسناد زمین در مالزی را برعهده دارد.

در این دیدار زاهدی سفیر ایران در مالزی و مهندس نصراله جهانگرد مشاور رییس سازمان ثبت و اسناد کشور حضور داشتند. 

معاون قوه قضاییه قرار است در نشست دائمی کمیته زیرساختهای داده های مکانی آسیا و اقیانوسیه که  ایران یکی از اعضای دایمی آن است  شرکت کند. این نشست دوشنبه آینده در سنگاپور برگزار می شود.  

کد مطلب 1171133

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