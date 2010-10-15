به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه فیلم این اثر مستند به مدت 40 دقیقه، آمده است: "فیلمسازی برای تحقیق راجع به قلعه «شاهدژ»، به کوه صُفه اصفهان میرود و در آنجا، تاریخچه قلعه برایش تداعی میشود "
عوامل اصلی تولید این فیلم مستند عبارتند از پژوهشگر، نویسنده و کارگردان: مرتضی شاملی، تصویربرداران: احمدرضا پناهی، محمد عابدی، صدابردار: عطا پاکروان، صداگذار: اکبر توکلیدارگانی، تدوینگر: سهراب میرسپاسی، گوینده: ناصر آقایی، مدیرتولید: محمد خاشعی، تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مرتضی شاملی.
مستندهای "میهمانانی از جنگ"، "حاج غلامعلی"، "در جستجوی مفقودین جنگ"، "مرد نمکی" از ساختههای این مستندساز است.
در بخش گرایش موضوعی "تاریخ تمدن" از بخش "مسابقه ملی" جشنواره، 18 فیلم مستند کوتاه، نیمهبلند و بلند از مستندسازانی چون مهوش شیخالاسلامی، مرتضی شاملی، شهرام درخشان، محسن رمضانزاده، حسن نقاشی، سعید پوراسماعیلی، بابک بهداد، مهدی اسدی، بهزاد وزیری، معین شافعی و... پذیرفته شده تا به منظور کسب "تندیس فردوسی" و جایزه نقدی 50 میلیون ریالی این بخش از جشنواره، به رقابت با هم بپردازند.
چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران، سینماحقیقت، روزهای 17 تا 21 آبانماه 1389 برگزار میشود.
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