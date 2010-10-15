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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

گزارش تصویری/ شادی پس از نجات معدنچیان شیلی

گزارش تصویری/ شادی پس از نجات معدنچیان شیلی

عملیات نجات 33 معدنچی شیلیایی در ساعات پایانی چهارشنبه شب به وقت محلی و پس از 22 ساعت و 39 دقیقه تلاش گروه امداد با نجات همه آنها پایان یافت.

گروه امداد و نجات معدنچیان

مانوئل گونزالس نخستین امدادگری بود که وارد معدن سان خوزه شد و آخرین نفری بود که پس از بالا فرستادن همه معدنچیان محل را ترک کرد

رئیس جمهور شیلی

عکس/ شینهوا - خبرگزاری مهر

کد مطلب 1171136

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