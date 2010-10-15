به گزارش خبرنگار مهر، در جایجای ورزشگاه آزادی بنرها و تابلو نوشته‌هایی با موضوع گرامیداشت یاد و خاطره این لیدر مرحوم دیده می شود. تعداد این پارچه نوشته ها حتی بیشتر از بنرهایی که در حمایت از مربیان و بازیکنان استقلال در اطراف جایگاه ورزشگاه نصب شده است.

هواردان استقلال با شعار "جورابلو، روحت شاد" وفاداری خود را به این لیدر مرحوم نشان دادند. پدر و برادران مرحوم جورابلو برای تماشای شصت و نهمین شهرآورد تهران به ورزشگاه آمده اند.

این مسابقه البته حواشی دیگر دارد که در زیر بدان اشاره می شود:

* برخلاف سالهای گذشته اطراف ورزشگاه ترافیک وجود نداشت و تماشاگران این مسابقه بدون مشکل وارد ورزشگاه می شدند.

* فروش بلیت بدون وقفه انجام می شود، البته تماشاگران از باجه های فروش بلیت تنها می تواند بلیت طبقه دوم را تهیه کنند.

* طبقه اول ورزشگاه آزادی مملو از تماشاگر است و تنها در بخش هایی از طبقه دوم ورزشگاه جالی خالی وجود دارد.

* لیدرهای باشگاه استقلال با پیراهن مشکی که روی آن نام و خاطره مرحوم جورابلو گرامی داشته شده است، در ورزشگاه حضور دارند.

* یک گروه تواشیح در فاصله یک ساعت به آغاز بازی به اجرای برنامه پرداخت. در این برنامه ضمن ادای احترام به روح مرحوم جورابلو سرودهای در رسای حضرت امام رضا (ع) و حضرت مهدی (عج) خوانده شد.

* به درخواست مجری مراسم تواشیح هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس یک دقیقه برای شادی روح مرحوم جورابلو تماشاگران دو تیم ایستاده دست زدند.

* تماشاگران دو تیم پیش از آغاز بازی یکدیگر را تشویق کردند و پس از آن با سردادن شعارهایی برای هم کری خواندند.