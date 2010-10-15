حاشیه نگاری خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی پس از پیروزی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز نیمه دوم بازیکنان استقلال دقایقی با تاخیر نسبت به تیم پرسپولیس وارد زمین مسابقه شدند.

* در نیمه دوم مسعود مرادی با کمکهایش ناهماهنگ بود که این موضوع اعتراض هواداران را به دنبال داشت.

* به علت درگیری بین هواداران دو تیم در سکوهای روبه‌روی جایگاه ماموران یگان ویژه ناجا بین آنها مستقر شدند.

* تداخل بین کار برخی عکاس‌ها و توپ جمع کن ها باعث شد تا در نیمه دوم بارها دو توپ داخل زمین باشد!

* هواداران تیم فوتبال استقلال در زمان تعویض ایمان مبعلی با مجتبی جباری، بشدت نسبت به تصمیم پرویز مظلومی اعتراض کردند. این در حالی بود که آنها پیش از ورود جباری به زمین او را تشویق می کردند.

* در دقیقه 78 محمد محمدی به علت آسیب دیدگی در محوطه جریمه استقلال روی زمین نشست و پزشک آبی پوشان برای مداوای او وارد زمین شد. این مسئله اعتراض هواداران پرسپولیس را به دنبال داشت.

* در دقایق پایانی بازی هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس بازیکنان خود را تشویق به ارائه بازی تهاجمی می کردند.

* هواداران پرسپولیس پیش از ورود کریم باقری به زمین به شدت او را تشویق کردند. شیث رضایی پیش از ورود باقری به زمین توسط حسین بادامکی بازوبند کاپیتانی سرخپوشان را به او سپرد.

* دریبل غلامرضا رضایی توسط محمد محمدی، تشویق این بازیکن توسط آبی دوستان حاضر در ورزشگاه را به دنبال داشت..

* فرهاد مجیدی در دقیقه 1+90 گل استقلال را به ثمر رساند که بعد از این گل هواداران استقلال به شدت این بازیکن را تشویق کردند.

* پس از گل فرهاد مجیدی پشت دروازه تیم پرسپولیس دو نارنجک دست ساز منفجر شد.

* در دقیقه 2+90 مسعود مرادی به سود پرسپولیس اعلام ضربه کرنر کرد که پس از چند ثانیه تصمیم خود را عوض کرد.

* گل فرهاد مجیدی درگیری شدید هواداران دو تیم را در سکوهای روبه روی جایگاه به دنبال داشت.

* هواداران استقلال در دقایق و لحظات پایانی بازی اقدام به پرتاب نارنجک کردند.

* هواداران استقلال پس از سوت پایان بازی بشدت علیه علی دایی شعار می دادند.

* حنیف عمران زاده پس از برد استقلال وارد زمین شد و شادی خود را با آبی پوشان تقسیم کرد.

* بازیکنان استقلال، پرسپولیسی ها را دلداری می دادند.

* جشن آبی پوشان در ورزشگاه آزادی پس از پیروزی یک بر صفر برابر پرسپولیس برگزار شد.

* هواداران استقلال تا دقایقی پس از پایان بازی در ورزشگاه باقی ماندند و به تشویق تیم خود پرداختند.

* بازیکنان پرسپولیس با وجود شکست یک بر صفر برابر استقلال به سمت هواداران رفتند و از حمایت های آنها تشکر کردند.