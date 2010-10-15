حاشیه نگاری خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13:45 بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس وارد ورزشگاه آزادی شدند و در شرایطی که هواداران استقلال به شدت علیه آنها شعار می دادند به سمت رختکن رفتند. استقلالی ها نیز 15 دقیقه پیش از آنها وارد ورزشگاه شده بودند..

* در فاصله 2 ساعت مانده به آغاز بازی کار نصب تابلوهای تبلیغاتی آغاز شده بود و تا دقایقی مانده به شروع بازی ادامه پیدا کرد.

* ساعت 14 محمد محمدی، دروازه بان اصلی استقلال به همراه حمید ترابپور، مربی دروازه بانان این تیم وارد زمین چمن ورزشگاه آزادی شدند. دروازه بان اصلی استقلال در شصت و نهمین شهرآورد تهران به همراه فرزندش در میان تشویق شدید تماشاگران خود را آماده بازی می کرد.

* دو دقیقه پس از ورود محمدی به زمین چمن ورزشگاه آزادی، علیرضا حقیقی، دروازه بان تیم پرسپولیس نیز به همراه محمد علی یحیوی وارد زمین چمن شد. پرسپولیسی ها برای اینکه از طرف استقلالی کم نیاورند حسابی حقیقی را تشویق کردند.

* ساعت 14:07 بازیکنان استقلال به زمین چمن ورزشگاه وارد شدند. آبی پوشان زیر نظر بهزاد نوشادی، محمود فکری و بهتاش فریبا بدنهای خود را گرم کردند.

* در شرایطی که بازیکنان دو تیم بدنهای خود را گرم می کردند، تماشاگران سرخابی حاضر در روبه روی جایگاه به سمت هم سنگ و اشیاء مختلف پرتاب می کردند.

* در زمان گرم کردن محمدی یکی از خبرنگاران برنامه های ورزشی سیما قصد گفتگو با محمدی را داشت که حسین ترابپور مانع از انجام این گفتگو شد.

* وحید طالب لو دقایقی پس از ورود بازیکنان استقلال به کنار زمین چمن آمد. طالب لو که روی پیراهن شعاری در یادبود مرحوم جورابلو دیده می شد از همراهی محمدی و ترابپور برای گرم کردن بدن دروازه بان اصلی استقلال خودداری کرد.

* حنیف عمران زاده، بازیکن محروم استقلال از حضور در شهرآورد تهران با لباس شخصی کنار زمین چمن ورزشگاه آزادی حاضر شده و تماشاگر آماده شدن بازیکنان استقلال برای حضور در زمین بود.

* پیش از آغاز بازی از سوی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از خانواده مرحوم جورابلو با اهدای لوح تقدیر شد.

* دو دوچرخه سوار با پرچمهای استقلال و پرسپولیس دور زمین چمن ورزشگاه را طی کردند.

* مسعود مرادی به همراه کمک‌هایش در ساعت 14:13 برای گرم کردن وارد زمین چمن ورزشگاه شدند.

* فتح الله زاده و کاشانی پیش از آغاز مسابقه در کنار زمین حاضر شدند و به ابراز احساسات هواداران دو تیم پاسخ گفتند. آنها که طی روزهای گذشته بارها به دوستی با هم تاکید کرده اند، در مقابل دیدگان هواداران یکدیگر را به آغوش کشیدند.

* ناصر شفق، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از حاضرین در جایگاه ویژه تماشاگران است.

* بازیکنان تیم پرسپولیس که در ساعت 14:20 برای گرم کردن بدنهای خود وارد زمین شده بودند دیرتر از آبی پوشان به رختکن رفتند. شهبازی ناظر ویژه فدراسیون فوتبال به سرخپوشان تذکر داد تا هرچه زودتر به زختکن برگردند.

* در زمان معرفی بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس میلاد میداودی به شدت از سوی هواداران استقلال تشویق شد.