صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد خبر اخراج حسن اشجاری از این تیم گفت: پس از اتفاقی که در جریان بازی استیل آذین با سایپا رخ داد، با نظر مستقیم حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین این بازیکن از باشگاه اخراج شده و باید در کمیته انضباطی پاسخگوی آن اتفاق باشد.

وی اضافه کرد: البته من در آن صحنه حضور نداشتم و نشنیدم چه اتفاق افتاد ولی وقتی از حسن پرسیدم وی گفت هیچ فحشی نداده و صدایی که از تلویزیون پخش شده، صدای تماشاگران بوده است!

سرپرست باشگاه استیل آذین در مورد اینکه اخراج اشجاری مشکلات استیل آذین را افزایش خواهد داد، تصریح کرد: ما یک لشکر مصدوم داریم و این مسئله برای ما مشکل ایجاد کرده است.

درودگر در پایان گفت: با بازگشت کریمی، مهدوی‌کیا، معدنچی، ماتئوس، مکانی و آمادگی بیشتر سایر نفرات، تیم به حالت آرامش بازگشته و نتایج خوبی را در لیگ بدست می‌آورد.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و سایپا در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد در نهایت با برتری 5 بر یک تیم سایپا به پایان رسید.

