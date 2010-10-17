آینده فوتسال از آن بازیکنان تیم امید ایران است/ نتایج ما در ازبکستان مهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه به ازبکستان سفر کرده بود، در نخستین دیدار تدارکاتی خود در این کشور با نتیجه 4 برصفر مقابل ملی پوشان فوتسال ازبکستان تن به شکست داد و در دومین دیدار نیز با سه گل مغلوب تیم قیرت قزاقستان شد.

مصطفی عمادی، مربی تیم فوتسال امید ایران در خصوص عملکرد این تیم در دو دیدار دوستانه در ازبکستان گفت: پیش از سفر به ازبکستان تاکید کرده بودم که هدف ما از رویارویی با تیم ملی بزرگسالان ازبکستان و تیم قیرت قزاقستان که از 9 بازیکن برزیلی استفاده می کند، کسب تجربه و آماده کردن بازیکنان جوانی است که قرار است پله پله رشد کرده و به سطح اول فوتسال کشور وارد شوند.

وی در ادامه افزود: از تیمی که ما برای برگزاری دیدار دوستانه به ازبکستان برده بودیم، شاید نام یک یا دو بازیکن برای اهالی فوتسال آشنا باشد. در تیم ما بودند بازیکنانی که نخستین سفر خارجی خود و بازی در این سطح را تجربه می کردند. خوشبختانه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال این اعتماد را به ما کرده است که در میدان‌های مختلف توانایی‌های خود را محک بزنیم و آماده آزمون‌های دشوارتر شویم.

مربی تیم فوتسال امید ایران خاطر نشان کرد: ما در بازی با ازبکستان تن به شکست دادیم اما دو گل از چهار گل این تیم روی اشتباه فاحش بازیکنان ما به ثمر رسید. بعد از این دو گل بازیکنان جوان تیم ما از نظر روحی و روانی بهم ریختند و جمع کردن آنها برای ما بسیار دشوار بود. خوشبختانه در نیمه دوم این بازی با توصیه‌های ما بازیکنان عملکردی به مراتب بهتر داشتند و حتی می توانستند دروازه ازبکستان را باز کنند.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم فوتسال امید ایران در دیدار با قیرت قزاقستان گفت: بازیکنان تیم فوتسال امید ایران در مصاف با تیم قدرتمند قیرت بسیار خوب بازی کردند. آنها با بازیکنان برزیلی و شاخص این تیم درگیر شدند و بازی کردن در شرایط دشوار را تجربه کردند. تجربه بازی کردن تحت فشار و مقابل تیم‌های خوب مهمترین دستاورد تیم امید از سفر به ازبکستان بود.

عمادی خاطر نشان کرد: تیم امید در نیمه اول دیدار با تیم ملی ازبکستان 29 ضربه به سمت دروازه این تیم زد و تنها چهار بار دروازه ما تهدید شد که در دو مورد تیم میزبان به گل رسید. در نیمه دوم این بازی نیز 18 بار به سمت دروازه تیم ازبکستان ضربه زدیم و کمترین حمله روی دروازه ما شد اما بازهم در گلزنی ناکام ماندیم. در مقابل تیم قیرت هم در هر نیمه 13 تا 14 ضربه به سمت دروازه زدیم و شانس های زیادی داشتیم اما به گل نرسیدیم.

وی تصریح کرد: بازی با قیرت قزاقستان که تمام شد، به بازیکنان تاکید کردم، از این شکست‌ها درس بگیرند و به آنها گفتم، آینده فوتسال ایران از آن شماست. مطمئن باشید این تیم جوان پس از تجربه کردن چند دیدار سخت و دشوار می تواند مهیای بازی‌های بزرگ شود. دیدار با تیم‌های ملی بلژیک و روسیه بهترین فرصت برای تیم ماست تا ارزیابی بهتری از توانایی بازیکنان خود داشته باشیم.