دادگستری رودبار در جنوب کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر پنجشنبه در مراسم گشایش دادگستری شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان اظهارداشت: یکی از سیاستهای دستگاه قضایی در کرمان گسترش زیرساختها در مناطق مختلف به خصوص مناطق محروم و دور افتاده استان کرمان است.

وی مهمترین اساس محرومیت زدایی از جنوب استان کرمان را امنیت دانست و گفت: توسعه و پیشرفت تنها در سایه امنیت روی می دهد.

توکلی با اشاره به راه اندازی دادگستری رودبار خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تامین امنیت، آسایش و رفاه و دسترسی آسان مردم محروم این منطقه به عدالت صورت می گیرد.

این مسئول قضایی افزود: وجود دستگاه قضایی در مسیر پیشبرد اهداف توسعه و رفاه مردم بسیار موثر است اما در خصوص دعاوی و مشکلات حقوقی باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح ذات البین با همکاری شوراهای حل اختلاف و دخالت ریش سفیدان محلی پیش رفت.

وی گفت: عادل بودن به تنهایی برای یک قاضی کافی نیست بلکه باید عدالتخواه باشد و ظلم به مظلوم را ظلم به خود دانسته و در جهت تحقق عدالت گام بردارد.

توکلی ادامه داد: قاضی باید همواره صبر و تحمل داشته باشد و ازدیاد مراجعین و شلوغی حوزه خود را با آرمش و صبر مرتفع نماید و با شجاعت و صلابت نسبت به کسانی که امنیت و آرامش جامعه را مختل می کنند برخورد کند.

نماینده مردم چهار شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: افتتاح دادگستری شهرستان رودبار نماد کوچکی از خدمات دستگاه قضایی در راستای رفع کمبودها است.

حجت الاسلام محمدرضا امیری بیان داشت: آبادانی و عمران هر منطقه در سایه امنیت و آرامش محقق می شود و امروز باید مردم، مسئولین و بزرگان طوایف و ریش سفیدان کمک کنند تا از جرایمی که امنیت و رشد و توسعه منطقه را تحت شعاع قرار می دهد پیشگیری شود.

ساختمان دادگستری شهرستان رودبار با زیربنای 500 مترمربع همراه با دو باب منزل سازمانی در زمینی به مساحت چهار هزار متر از محل اعتبارات قوه قضائیه احداث شده است.