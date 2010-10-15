مازندران میزبان دومین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، قاسم عزیز زاده گرجی صبح جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره کشوری قصه گویی رضوی افزود: برای نخستین بار بانک اطلاعاتی از قصه گویان سراسر کشور تشکیل شد و مشخصات بیش از 800 نفر در این بانک ثبت شد.

وی با بیان اینکه از نگرانی های برگزاری جشنواره عدم دسترسی به منابع مستند بود تصریح کرد: خوشبختانه بیش از 160 منبع مطالعاتی و مرجع قصه گویی رضوی در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گرفت.

گرجی از دیگر ره آوردهای جشنواره را تاسیس مرکز فرهنگی هنری فراگیر در مازندران به مناسبت برگزاری جشنواره قصه گویی رضوی عنوان کرد و افزود: قصه های برتر در قالب نرم افزار تهیه شده و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

حسن دولت آبادی تجلیل شد

در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری قصه گویی رضوی از تلاش های 40 ساله دکتر حسن دولت آبادی هنرمند عرصه فرهنگ و هنر تجلیل شد.

وی در سال 57 وارد دانشگاه هنرهای دراماتیک شد و از سال 60 تدریس را با آموزش تئاتر به مربیان آموزش و پرورش مازندران و گلستان آغاز کرد.

دولت آبادی متولد 1335 در ساری است و کار کودک را در سال 63 آغاز کرده است. بازی غنچه ها ، روباه به مهمانی می رود ، جنجال در جنگل و پری مهربانی از جمله نمایش هایی است که وی کارگردانی کرده است.

مجموعه نمایش نامه های آسان طرح جدیدی از سوی دولت آبادی است که برای اولین بار تهیه شده که باعث ترویج نمایشنامه نویسی کودک و شناخت آن است. این اثر به چاپ چهارم رسیده است. وی مدتی ریاست اداره ادبی و هنری ارشاد مازندران را به عهده داشت.