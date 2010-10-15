به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه 28 مهرماه رضا نجفی مترجم زبان آلمانی، شیوا مقانلو داستان‌نویس و مترجم میهمان جلسه نقد رمان "آلیس" در کانون ادبیات خواهند بود.

این نشست از ساعت 17 توسط محمدرضا گودرزی که مجری و منتقد ثابت این نشست‌ها است، برگزار می‌شود و محمود حسینی‌زاد مترجم رمان "آلیس" هم حضور خواهد داشت.

رمان "آلیس" نوشته یودیت هرمان نویسنده آلمانی است که سال گذشته با خرید حق کپی‌رایت از طرف نشر افق منتشر شد و یکی از سه نامزد دریافت تندیس جایزه بهترین رمان خارجی چهارمین دوره جایزه ادبی روزی روزگاری به شمار می‌آید.

کانون ادبیات ایران واقع در خیابان مفتح جنوبی، خیابان اردلان، پلاک 31 میزبان علاقمندان به ادبیات است.