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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

"آلیس" در کانون ادبیات ایران نقد می‌شود

"آلیس" در کانون ادبیات ایران نقد می‌شود

رمان "آلیس" نوشته یودیت هرمان نویسنده آلمانی که سال گذشته با ترجمه محمود حسینی‌زاد منتشر شد، روز دوشنبه 28 مهرماه در کانون ادبیات ایران نقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه 28 مهرماه رضا نجفی مترجم زبان آلمانی، شیوا مقانلو داستان‌نویس و مترجم میهمان جلسه نقد رمان "آلیس" در کانون ادبیات خواهند بود.

این نشست از ساعت 17 توسط محمدرضا گودرزی که مجری و منتقد ثابت این نشست‌ها است، برگزار می‌شود و محمود حسینی‌زاد مترجم رمان "آلیس" هم حضور خواهد داشت.

رمان "آلیس" نوشته یودیت هرمان نویسنده آلمانی است که سال گذشته با خرید حق کپی‌رایت از طرف نشر افق منتشر شد و یکی از سه نامزد دریافت تندیس جایزه بهترین رمان خارجی چهارمین دوره جایزه ادبی روزی روزگاری به شمار می‌آید.

کانون ادبیات  ایران واقع در خیابان مفتح جنوبی، خیابان اردلان، پلاک 31 میزبان علاقمندان به ادبیات است.

کد مطلب 1171158

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