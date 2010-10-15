به گزارش خبرگزاری مهر، دیدگاههای دینی رالز برای اولین بار در سال جاری در قالب کتابی توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد.

این باورها و دیدگاههای مذهبی در کتابی تحت عنوان "جستاری مختصر درباره گناه و ایمان" از سوی توماس ناگل و جوشا کوهن گردآوری و از سوی انتشارات هاروارد منتشر شد.

هابرماس فیلسوف معاصر این دیدگاهها را به زبان آلمانی و در مقاله‌ای بررسی کرده است.

رالز تا زمانی که زنده بود هیچگاه باورهای مذهبی و دینی خود را مطرح نکرد و آنرا به چاپ نرساند.

بعد از مرگ رالز دو اثر از وی کشف شد که به ویژه می‌توانست مبین دیدگاهها و باورهای دینی او باشد.

یکی تز دوران لیسانس رالز است که در سال 1942 ، یعنی پیش از آن که او وارد ارتش شود، ارائه شده است. در آن زمان رالز به شدت مذهبی بوده است. تز او از آثار مهم در حوزه اخلاق الهیاتی به شمار می‌رود.

اثر دیگری که نشان دهنده اندیشه‌های دینی رالز است، دست نوشته رالز درباره تحول فکری و مذهبی خودش است.