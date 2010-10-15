قصه موفق ترین ابزار شناساندن سیره ائمه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری صبح جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره کشوری قصه گویی رضوی گفت: قصه گویی ریشه در معارف دینی و فرهنگ ملی و محلی ما دارد و می توانیم مفاهیم توسط این وسیله در قالب کلام به مخاطب منتقل کنیم.

وی افزود: از این ظرفیت فراگیر استفاده کنیم تا ماندگاری که د ر نوع برداشت و دریافت برای مخاطب در قالب قصه وجود دارد فراهم شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: جشنواره بعدی با برنامه های بهتر در راستای توسعه این ابزار که امروز نیاز جامعه جوان و کودکان است در راستای نهادینه کردن فرهنگ ملی برگزار شود.

وی با اشاره به موضوعیت جشنواره اظهار داشت: موضوع جشنواره در اثربخشی و شناساندن ائمه در این قالب و ادبیات قطعا موفق ترین ابزار برای شناسایی افکار و اندیشه معصومان به کودکان و نسل های آینده است.

حجت الاسلام راستگو، قصه گوی برتر کشور در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره سراسری قصه گویی رضوی به خبرنگار مهر گفت: قصه های خوبی در جشنواره ارائه شد اما برخی قصه ها حالت تخیلی داشتند.

وی با اشاره به اینکه قصه های مستند خوبی در خصوص ائمه اطهار وجود دارد یادآور شد: با وجود این قصه های مستند لازم نیست به سراغ قصه هایی که با تخیل همراه هستند برویم.

راستگو در رابطه با موضوع جشنواره و میزان تاثیرگذاری آن بر کودکان و نوجوانان تصریح کرد: اجرای برنامه در فضای خاص و با موضوضعی ویژه تاثیرگذاری بیشتری از یک برنامه عادی دارد.

وی با اشاره به همزمان بودن دهه کرامت با موضوع جشنواره گفت: انتخاب یک استان شاخص در این زمینه از عواملی است که جذب را چند برابر می کند.