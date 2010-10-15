بانکها در انتظار درخواست سازمان حج برای صدور زائر کارت

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با نزدیک شدن به ایام سفر حج و زیارت خانه خدا برخی از دستگاههای مرتبط با این موضوع خدمات و تسهیلاتی را برای مسافران در نظر می گیرند.

بانکها به عنوان نهادهای خدمات رسانی همواره در این کار مشارکت دارند و از طرق مختلف از جمله ارائه کارتهای بانکی به صورت زائر کارت هموطنان را در این سفر همراهی می کنند.

بانکها هر سال هفته ها پیش از آغاز سفر حج اطلاع رسانی برای ارائه خدمات بانکی به زائران خانه خدا را آغاز می کنند که امسال چنین اقدامی از سوی بانکها مشاهده نشده است.

برخی از آنها اعلام می کنند که هنوز درخواستی از سوی سازمان حج و زیارت برای ارائه زائر کارت به مسافران صورت نگرفته است.

بعضی نیز مطرح می کنند که مردم برای دریافت خدمات بانکی در سفر خود و دریافت چنین کارتهایی می توانند مستقیما به هر یک از بانکها مراجعه کنند.

اما برای اینکه مردم با اطمینان خاطر بیشتری به سفر حج نائل شوند هر ساله برخی از بانکها با توافقاتی با سازمان حج این خدمت را ارائه می کنند.

خبرنگار مهر از اکثر بانکها کسب اطلاع کرد که امسال سازمان حج و زیارت به ویژه به بانکهای بزرگی همچون ملی و ملت درخواستی برای ارائه زائر کارت ارائه نداده است.

در این بین بانک صادرات مستقیما با توافقاتی که با سازمان حج و زیارت انجام داده است خدمات بانکی را از طریق پرشین کارت به مردم در این سفر ارائه می‌کند.

این در حالی است که هر یک از بانکها چه دولتی و چه خصوصی زائر کارتهایی را با نامهای مختلف برای خود تعبیه کرده اند و مردم با مراجعه به آنها و ارائه درخواست می توانند از این خدمت بهره مند شوند.

برخی از بانکها نیز با صدور کارتهایی برای مسافران چه در سفرهای زیارتی و چه سایر سفرها در مناطق مختلف جهان از جمله منطقه خلیج فارس خدمات بانکی به مشتریان ارائه می کنند.

در هر حال هم اکنون دیگر بانکهای کشور برای ارائه مستقیم این خدمت به مردم منتظر درخواست سازمان حج و زیارت و انجام توافقاتی با این سازمان هستند.

با نزدیک شدن به زمان آغاز اعزام زائران حج تمتع ( 29 مهر ماه جاری) بسیاری از مردم نسبت به این موضوع نگرانیهایی دارند و انتظار می رود سازمان حج و زیارت و بانکها با همکاری یکدیگر باید به این نگرانیها پایان دهند.