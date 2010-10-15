افزایش موش ها در کوالالامپور/ حمله صدها میمون به کارگران در اندونزی

مالزی

افزایش موشها در کوالالامپور سلامت اجتماعی را به خطر انداخته است

پایین آمدن نرخ جرم و جنایت در ایالت "جوهور بارو"

دستگیری یک مامور دولتی به جرم اخاذی

طراحی خودروی جدید پروتون بسیار شبیه به خودروی لانسر

اندونزی

موافقت پارلمان و دولت اندونزی برای تغییر رئیس پلیس این کشور

زلزله 5 ریشتری این بار غرب "جاوا" را لزاند

پیشنهاد اندونزی به تاجران چینی برای سرمایه گذاری در این کشور

اولویت قرار دادن 16 هزار هکتار از زمین های رها شده برای کشت و زرع

جمع آوری 3 میلیون کیسه خون توسط صلیب سرخ در اندونزی تا سپتامبر 2010

حمله صدها میمون به کارگران مزرعه ای در روستای "تلوک"

تایلند

دستور فرمانده ارتش برای استقرار سربازان در 50 مرکز اصلی شهر برای جلوگیری از اعمال خرابکارانه

افزایش تعداد دوربینهای امنیتی در سطح شهر بانکوک

بازداشت اعضای باند قاچاق مواد مخدر با200 هزار قرص روانگردان در بانکوک

اخطار نخست وزیر به کشورهای همسایه: به شورشیان آموزش نظامی ندهید

کشته شدن یک کارمند بانک به ضرب گلوله در بانکوک

فیلیپین

کمیته حقیقت یاب مامور شده از سوی رئیس جمهوری آماده دریافت گزارشات فساد اداری

تاجر ربوده شده توسط شورشیان آزاد شد

یک کشته، 5زخمی بر اثر حمله مسلحانه در شمال فیلیپین

بروز درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان موسوم به ارتش خلق جدید

اعزام جسد 6 فیلیپینی کشته شده در حادثه سقوط هواپیمای باری در افغانستان

سنگاپور

بانک مرکزی سنگاپور از ادامه سیاستهای ارزی خود در بالا بردن ارزش پول سنگاپور خبر داد

افزایش رفتارهای پرخطر جنسی میان جوانان سنگاپوری

کشف جسد یک زن در کنار ساحل