مرور آثار مستندسازان یزد در جشنواره "سینما حقیقت"

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "آهنگ کوچه های خشتی" سید مجید هاشمی و ابوذر حیدری، "اسابدو" محمدرضا زبرجدی،‌ "بوی گردو" علیرضا دهقان، "جهانگردی با عصای سپید" محمدرضا بحری، "کاریز" سعید زارعیان، "کیمیای خاک، مسجد جامع کبیر یزد" عبدالحمید بقائیان، "مادرت از یزد" حسین روشن بخش یزدی،‌ "مازاری" احمد صراف یزد، "مشی و مشیانه" حسن نقاشی،‌ "ملا زهرا" سید محمد حسینی و "همچو حافظ" سعید آستانداری روی پرده می‌روند.

در بخش "قاب نو" جشنواره ی امسال، آثار منتخب مستندسازان استان های خوزستان و کردستان نیز به نمایش درخواهد آمد که اسامی این فیلم ها، متعاقباً اعلام می‌شود.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت، روزهای 17 تا 21 آبان‌ماه 1389 در تهران برگزار می‌شود.

