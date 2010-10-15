وعده دولت برای پرداخت یارانه بلیت مترو و تامین ناوگان محقق نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با اعلام این خبر افزود: تا کنون در مجموع چهار قطار برای خطوط درون شهری، هشت واگن دوطبقه و هشت لوکومتیو جدید برای خط پنج به ناوگان افزوده شده که این تعداد در واقع 45 درصد ناوگانی است که مقرر بود در مهرماه به مترو تهران تحویل داده شود.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هرچیز نیاز به ورود واگن و تجهیزات جدید است تا بتوانیم از ظرفیتهایی که در ساخت و توسعه مترو به وجود آمده بهره مند شویم گفت: امیدواریم تا پایان مهرماه تعدادی دیگر از واگنها و لوکوموتیوهایی که مقرر بود وارد ناوگان شود را تحویل بگیریم تا بتوانیم شاهد بهره برداری کامل از خط چهار مترو تهران که از میدان انقلاب تا ایستگاه شهید کلاهدوز باشیم.

وی ادامه داد: مقرر بود در مهرماه 7 قطار درون شهری،14 لوکومتیو و 20 واگن دو طبقه برای خط پنج مترو وارد ناوگان شود که تنها حدود 45 درصد از این میزان محقق شد و همچنان مشکل و دغدغه اصلی ما نبود ناوگان کافی است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: در حال حاضر وضعیت ناوگان مترو مناسب نیست و ما حتی نمی توانیم از ظرفیت ایستگاههایی که از مدت ها پیش آماده بهره برداری شده اند به طور کامل استفاده کنیم، با این حال امید است که در نیمه دوم امسال با ورود واگن های جدید شاهد بهبود نحوه خدمات رسانی در مترو باشیم و عقب ماندگی ها جبران شود.

وی تاکید کرد: در اسفندماه ، ترافیک شهر بسیار سنگین تر می شود و ازدحام در مترو نیز به شدت افزایش می یابد، که انتظار می رود با حمایتهای همه جانبه مسئولان حداقل بتوانیم مترو را تا آن زمان به وضعیت مناسب رسانده و شاهد مشکل در مترو نباشیم.

ربیعی در پایان تاکید کرد : متاسفانه با وجود مشکلات زیادی که بر سر راه مترو تهران وجود دارد هنوز یارانه های بلیت مترو از سوی دولت پرداخت نشده که امیدواریم بودجه های مصوب در این بخش هرچه سریعتر محقق شود تا مترو بیش از این با مشکل مواجه نشود.