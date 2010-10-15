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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

چاوز:

هیچ چیزی مانع دستیابی ونزوئلا به فناوری هسته ای نخواهد شد

هیچ چیزی مانع دستیابی ونزوئلا به فناوری هسته ای نخواهد شد

رئیس جمهوری ونزوئلا ابراز عقیده کرد هیچ امری مانع دستیابی کشورش به فناوری هسته ای نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هوگو چاوز که از روز گذشته در مسکو به سر می برد، گفت : ونزوئلا حق برخوداری از فناوری هسته ای را برای خود محترم می شمارد.

وی که برای خرید تانکهای ساخت روسیه به این کشور سفر کرده در سخنرانی خود برای دانشجویان ونزوئلایی در کتابخانه دانشکده ادبیات خارجی در مسکو افزود: هیچ مانعی نخواهد توانست ما را از رسیدن به فناوری هسته ای محروم کند.

وی همچینن گفت : بر آن هستم تا در مسکو توافقی مهم را در حوزه های نفت و گاز امضا کنم.

رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین هرگونه ارتباط با گروه جدایی طلب "اتا" در اسپانیا را رد کرد و گفت : اتهاماتی که اسپانیا در این باره به کاراکاس می زند بخشی از اقدامات خصمانه امپراطوری آمریکاست.

کد مطلب 1171187

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