به گزارش خبرنگار مهر، دولت قصد دارد در مرحله اول یارانه نقدی را منطقه به منطقه و دو ماهه به حساب سرپرست خانوار واریز کند، ضمن اینکه یارانه نقدی واریزی تا زمان آغاز اصلاح قیمتها قابل برداشت نخواهد بود.

بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها امروز جمعه در گفتگو با مهر برخی اخبار مبنی بر واریز یارانه نقدی از ساعت 24 امشب را رد کرد و گفت: یارانه ها به زودی به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

در این میان، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: "مبلغ یارانه نقدی را می دانم اما فعلا به مصلحت نیست اعلام کنم."

گزارشها از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با محوریت اصلاح قیمتها در آبان ماه امسال حکایت دارد تا دور جدید از فعالیت اقتصاد ایران آغاز شود.

البته محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در گفتگو با مهر گفته است: در هفته آتی روشهای اطلاع رسانی جدیدی را در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار داریم که البته در این رابطه با صدا و سیما هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی درباره اعلام مبلغ یارانه نقدی اظهارداشته است: مبلغ یارانه به زودی از سوی رئیس جمهور اعلام می شود ولی عدم اعلام قیمتها تا امروز روش اطلاع رسانی ما بوده است تا بتوانیم بازار را کنترل و حفظ کنیم. به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت ، قیمتها درآستانه آغاز اصلاح قیمتها در راستای اجرای هدفمندی یارانه در کشور اعلام خواهد شد.



فرزین تصریح کرده است: کارگروه تحول اقتصادی تاکنون به طور مداوم تمامی مواردی که نیاز به اطلاع رسانی بوده، اعلام عمومی کرده است، ضمن اینکه اگر نواقصی نیز وجود داشته باشد با ارائه بسته اطلاع رسانی جدید رفع می‌شود. وی اظهار امیدواری کرد که به زودی حداقل قیمت برق و گاز اعلام شود.





در همین حال، محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفتگو با مهر از تصویب بسته هدفمندی برق توسط کارگروه تحول اقتصادی دولت خبرداد و گفت: تعرفه‌های برق در این بسته، ساده سازی شده است.



براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد. در همین حال، تاکید مسئولان بر تحقق درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمتها در سالجاری است.

دو استدلال از مبلغ یارانه نقدی

در این میان، هم اکنون دو استدلال از مبلغ یارانه نقدی وجود دارد. برخی‌ها در برآورد مبلغ یارانه نقدی، آن را با جمعیت آماری 61 میلیون نفر و برخی دیگر آن را با جمعیت آماری 52.5 میلیون نفر مورد بررسی قرار می دهند. حال مبلغ یارانه نقدی را با این دو جمعیت آماری برآورد می کنیم.

ابتدا به گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر اینکه 86 درصد کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده بودند، حساب یارانه نقدی را افتتاح و به سامانه این وزارتخانه اعلام کردند، استناد می کنیم.

در همین حال، اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که حدود 19 میلیون خانوار در قالب 61 میلیون نفر فرم اطلاعات اقتصادی را پر کردند که 86 درصد این رقم، نزدیک به 52.5 میلیون نفر می‌شود. به عبارت دیگر، سهم 10 هزار میلیارد تومان مردم از درآمد هدفمندی یارانه ها در این فاز بین 52.5 میلیون نفر چند ماه باقی مانده از سال توزیع خواهد شد.

البته مبلغ یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود 10.5 میلیون نفر هستند، 10 درصد بیشتر از سایر اقشار جامعه خواهد بود.

با بررسی آمار و ارقام و ضرب و تقسیم اعداد، در نهایت مشخص می شود که 42 میلیون ایرانی امسال در مجموع حدود 185 هزار تومان و اقشار آسیب پذیر حدود 203 هزار - هر نفر- یارانه نقدی می گیرند.

توزیع یارانه نقدی میان 61 میلیون نفر

حال اگر مبلغ یارانه نقدی را با جمعیت آماری 61 میلیون نفر بررسی کنیم، یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر در سالجاری 176 هزار تومان و سایر اقشار جامعه 160 هزار تومان خواهد بود.

در این میان، باید در نظر داشت که اگر این مبالغ را دولت در پنج یا چهار یا سه ماه باقی مانده از سال توزیع کند، قطعا مبلغ ماهانه یارانه نقدی متفاوت خواهد بود.