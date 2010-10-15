استاندار مشکلات شهروندان غرب مازندران را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، دیدار مردمی سید علی اکبر طاهایی به همراه تمامی مدیران ستادی استانداری و دستگاه های اجرایی استان که از نخستین ساعات صبح جمعه در مصلی جمعه چالوس آغاز شده تا عصر جمعه نیز ادامه دارد.

در این دیدار مردمی استاندار از نزدیک با مشکلات مردمی که عمدتا در زمینه بیکاری، ترافیک شهری، مسکن مهر، تسهیلات بانکی، سوخت و جایگاه های سی ان جی خلاصه می شود همچنان در مصلی جمعه چالوس ادامه دارد.

علیرغم اینکه این ملاقات عمومی در روز جاری مختص مردم چالوس بوده اما برای ورود مردم شهرستانهای همجوار نظیر نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر محدودیتی اعمال نشده است.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران در حاشیه این ملاقات عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دیدار چهره به چهره استاندار مازندران با مردم چالوس خبر داد و گفت: در هفت دیدار گذشته، طاهایی با هشت هزار و ۵۰۰ نفر از مردم استان ملاقات داشت.



کمال رستمعلی با اشاره به استقبال گسترده‌ هم استان‌های عزیز از این دیدارها، اظهار داشت: چالوس پس از رامسر، تنکابن، گلوگاه، بهشهر ، نور، قائم شهر و ساری هشتمین شهرستانی‌ست که دیدار چهره به چهره استاندار با مردم در آن برگزار می شود.



رستمعلی از دیدار بیش از هشت هزار و 500 نفر از مردم مازندران در مصلی‌های نماز جمعه با استاندار مازندران طی دیدارهای گذشته خبر داد و افزود: مردم شریف شهرستان چالوس می توانند صبح جمعه با در دست داشتن تفاضاهای خود در محل یاد شده با مسئولین استانی و شهرستانی دیدار کنند.



وی یادآور شد: اشتغال، مسکن، تسهیلات بانکی، توسعه زیرساختهای عمرانی و ارائه خدمات شهری از جمله مشکلات مطروحه در هفت دیدار گذشته بوده است.



سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران افزود: طبق روال گذشته در این دیدار نیز، معاونین و مدیران ستادی استانداری، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، روسای سازمان ها و بانک‌های استان ، طاهایی را همراهی خواهند کرد.

شهرستان های غرب مازندران 800 هزار نفر جمعیت دارد.