ریاست اوپک پس از 36 سال به ایران رسید / بازار طلای سیاه رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رئیس جدید و حفظ سقف تولید نفت برای ششمین بار متوالی مهمترین دستاوردهای یکصد و پنجاه و هفتمین نشست 12 عضو سازمان اوپک در اجلاس وین بوده است.

پس از نزدیک به چهار دهه انتظار با موافقت تمامی اعضا، سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران برای سال 2011 میلادی جانشین ویلسون پاستور (وزیر نفت اکوادور) رئیس فعلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده است.

در کنار انتخاب رئیس جدید، حفظ سقف تولید نفت برای ششمین بار متوالی در سطح 24 میلیون و 845 هزار بشکه در روز یکی دیگر از تصمیمات قابل پیش بینی سازمان اوپک در نشست روز گذشته بود.

تصمیم برای حفظ سقف تولید نفت این مجموعه اقدام شوک برانگیزی برای مصرف کنندگان این کالای استراتژیک نبود به طوری که تا پیش از برگزاری اجلاس وین، اکثر کشورهای عضو اوپک با توجه به وجود تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خواستار تثبیت تولید نفت این سازمان شده بودند.

سید مسعود میرکاظمی تا پیش از سفر به وین در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه هم اکنون کشورهای مختلف جهان با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، گفته بود: مهمترین عامل ایجاد بحران اقتصاد جهانی صدور اسناد بدون پشتوانه در بازارهای مالی و اعتباری در جهان است.



وزیر نفت با بیان اینکه رکود اقتصادی منجر به کاهش تقاضا و در نهایت توقف سرمایه گذاریها در صنایع نفت کشورهای تولید کننده شده است، اظهار کرده بود: با این وجود هم اکنون تناسبی بین عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی حکمفرما است؛ بدین ترتیب پیش بینی می شود در نشست آتی اوپک سقف تولید نفت این سازمان حفظ شود.



رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده ارزش واقعی نفت در شرایط فعلی حدود 11 دلار است، اعلام کرده بود: برای برخی از تولید کنندگان بزرگ قیمت 80 تا 85 دلار مناسب ترین قیمت برای نفت خام می دانند.

اما با وجود تصمیم 12 تولید کننده بزرگ نفت خام جهان، بازارهای طلای سیاه هم به این تصمیم اوپک واکنش مثبت نشان داد به طوری که بهای نفت در بازار نیویورک و لندن با افزایشی چند سنتی به ترتیب به 84.12 و 83.27 دلار افزایش یافت.

سبد نفتی اوپک هم متشکل از 12 نوع نفت سبک و سنگین در معاملات روز گذشته با افزایشی حدود 40 سنتی به سطح 80.44 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است.



تقاضا برای خرید طلای سیاه افزایش می یابد

اوپک اخیر با انتشار گزارشی درباره تقاضای نفت برای ادامه سالجاری و سال آینده میلادی، افزایش تقاضا برای خرید این کالای سیاسی را در گروی بازسازی اقتصاد جهانی و میزان واردات چین می داند و اعلام کرده است: در مجموع پیش بینی می کنیم برای سال آینده روزانه 80 هزار بشکه تقاضا برای خرید نفت در بازارهای مختلف اضافه شود.

به گونه ای که متوسط تقاضای نفت در سالجاری میلادی به روزانه 85 میلیون و 590 هزار بشکه و در سال آینده میلادی به 86 میلیون و 640 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

آژانس بین المللی انرژی هم با اشاره به پیش بینی برای افزایش تقاضای نفتی در سال 2011 میلادی، اظهار داشته است: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما در نیم کره شمالی، نیاز به تکمیل کردن ظرفیت مخازن و انبارهای انرژی در ماه های پیش روی به تعداد طرفداران نفت افزوده می شود.

این مجموعه بین المللی تاکید کرده است: میزان تقاضا برای نفت خام از 86.94 میلیون بشکه به 88.16 بشکه در سال 2011 میلادی افزایش خواهد یافت.



درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت

همزمان با روند صعودی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای نفتی اوپک و ایران هم از ابتدای سالجاری تاکنون افزایش قابل توجه ای را تجربه کرده است.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد نفتی 12 عضو اوپک در 9 ماه نخست سالجاری میلادی به 547 میلیارد دلار رسید که پیش بینی می شود کل درآمد این مجموع تا پایان سال به 741 میلیارد دلار افزایش یابد.

در این مدت ایران به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک از محل صادرات طلای سیاه 52 میلیارد دلار درآمد کسب کرده که این رقم یک میلیارد دلار کمتر از کل درآمد نفتی سال 2009 میلادی است.

اما در حالی درآمد نفتی ایران در سال 2010 میلاید افزایش یافته است که فشارهای توسط برخی از کشورهای غربی برای تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین المللی انجام شده است.

همچنین به استناد گزارشهای رسمی اوپک متوسط قیمت نفت خام سنگین صادراتی ایران از ابتدای سالجاری میلادی حدود 74 دلار و 55 سنت به ازای هر بشکه بوده است.