شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام کلید خورد / جوانمرد مسئول شبکه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه نهم برنامه های توسعه ای دانشگاه پیام نور در زمینه آموزش مجازی را چنین توصیف می کرد: حرکت دانشگاه پیام نور به سمتی است که شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام تحت اداره و نظارت دانشگاه پیام نور راه اندازی شود. وزارت علوم تلاش می کند تا دانشگاه پیام نور تا چند سال آینده به صورت مجازی اداره شود.

از سالها پیش در چشم انداز دانشگاه پیام نور مطرح بود که شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام راه اندازی شود و پیام نور قطب دانشگاه مجازی در جهان اسلام شود. آنچه مدنظر طراحان تبدیل پیام نور به قطب دانشگاه مجازی در جهان اسلام قرار داشت این بود که شبکه دانشگاههای مجازی باید آن قدر قوی باشد که هر فردی در هر جای جهان اسلام بتواند از طریق سیستم مجازی دانشگاه پیام نور تحصیل کند.

اکنون حسن زیاری اقدام به انتصاب مهدی جوانمرد استادیار دانشگاه که دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک گرایش پردازش تصویر را از دانشگاه کوئینز کانادا دریافت کرده و سالها همکاری با جهاد دانشگاهی در حوزه تخصصی خود داشته است و مسئولیت برنامه ‌ریزی واحد فناوری اطلاعات، خدمات ماشینی راه ‌آهن جمهوری اسلامی و عضویت در گروه مشاوران وزیر راه و ترابری در دولت هشتم را دارد به عنوان مسئول برآورده شدن این چشم انداز در دانشگاه پیام نور منصوب شده است.