678 نفر از زندانیان هرمزگان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسی احمدی صبح جمعه در نشست مطبوعاتی گفت: با موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، نظامی و سازمان تعزیرات حکومتی، 461 نفر از زندانیان زندانهای هرمزگان آزاد شدند و به 217 نفر نیز تخفیف مجازات داده شد.

احمدی افزود: اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی رودان با 171 نفر عفو و زندان مرکزی بندرعباس با 169 نفر بیشترین آزادی از زندانهای استان داشته اند.

وی نقش فعالیتهای فرهنگی و قرآنی را در بازسازی زندانیان بسیار موثر دانست و گفت: این فعالیتها با جدیت در زندانهای هرمزگان دنبال می شود به گونه ای که در شش ماه نخست امسال 298 نفر از مددجویان در کلاسهای نهضت سوادآموزی شرکت کردند که 105 نفر آنان با موفقیت این دوره را پشت سر گذاشتند.

مدیر کل زندانهای هرمزگان ادامه داد: در این مدت 167 نفر از مددجویان در بخش آموزش و پرورش و دوره های ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی زندانهای استان هرمزگان شرکت کردند که 134 نفر موفق به کسب نمره قبولی در دوره های مختلف شدند.

احمدی افزود: دو نفر از مددجویان نیز در زندان مرکزی بندرعباس دوره های عالی را می گذرانند.

وی گفت: بخش اعظمی از فعالیتهای زندان در حوزه آموزشهای مذهبی، دینی وعقیدتی است که شش هزار و 514 نفر از مددجویان در این دوره ها شرکت کردند و سه هزار و 565 نفر از مددجویان موفق به دریافت گواهینامه های قبولی شدند.

مدیر کل زندانهای هرمزگان با اشاره به ضرورت و اهمیت آموزش مهارتهای زندگی در زندانها گفت: بسیاری از افراد در مواجهه با ناملایمات و مشکلات زندگی از روشهای غیر معقول و غیر منطقی استفاده می کنند و آموزش اینگونه مهارتها در زندان تا حد زیادی می تواند برای مددجویان بعد از آزادی کارایی وکاربرد خواهد داشت.

احمدی افزود: در همین راستا با برگزاری دوره مهارتهای اساسی زندگی در زندانهای استان، دو هزار و 383 نفر از مددجویان در این دوره ها شرکت کردند.

وی گفت: مهارتهای ایجاد انگیزه، مقابله با استرس،مقابله با عصبانیت، مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، مقابله با هیجانات منفی و مهارت خود کنترلی از جمله مهارتهای اساسی زندگی است که به مددجویان در زندانهای هرمزگان آموزش داده می شود.