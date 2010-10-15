به گزارش خبرنگار مهر ، بودیونو در دیدار با محمود فرازنده سفیرکشورمان ضمن استقبال از توسعه روابط دوجانبه گفت که دولت اندونزی همواره خواهان گسترش روابط با ایران بوده و در این رابطه اقدام کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح مواضع سیاسی و فعالیتهای کشورمان بویژه درخصوص موضوع هسته ای آخرین تحولات در این موضوع را به اطلاع معاون رئیس جمهور اندونزی رساند.

در این دیدار طرفین ضمن ابراز خرسندی از توسعه همکاریهای دوجانبه در تمامی زمینه ها بر لزوم گسترش هرچه بیشتر روابط فیمابین دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی و رابطه "مردم با مردم" تاکید کردند.

سفیرایران با اشاره به اراده کشورمان در توسعه همکاری با اندونزی در عرصه های دوجانبه و بین المللی خواستار تسریع در اجرای پروژه های اقتصادی مشترک بین دو کشور ازجمله پروژه تاسیس پالایشگاه در بانتن و نیز ساخت کارخانه کودشیمیایی در ایران شد.

فرازنده با تاکید بر لزوم نگاه بلند مدت به این دو پروژه برای ایجاد فرصتهای بیشتر براهمیت تحرک بیشتر در جهت تحقق آن تاکید کرد.

وی با اشاره به شیطنت برخی قدرتهای جهانی در جهت ایجاداختلاف بین کشورهای اسلامی با بکارگیری الفاظ تصنعی برای آبراههای مهم از جمله خلیج فارس خواستار دقت بیشتر کشورهای اسلامی به اینگونه موضوعات شد.

فرازنده همچنین با اشاره به طرح مواضع غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشر از حمایتهای خوب اندونزی از مواضع کشورمان در این زمینه تقدیرکرد.