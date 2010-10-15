به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب افزود: مهمترین محور برای ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت علمی هستند بنابراین سال به سال و گام به گام اهمیت هیئت علمی در دانشگاه آزاد را بیشتر کرده‌ایم و امروز اهمیت و تکریمی که دانشگاه آزاد برای اعضای هیئت علمی قائل‌اند قطعاً هیچ دانشگاهی در ایران قائل نیست نمی‌توانیم اجازه دهیم کسی به ساحت مقدس اساتیدمان اهانت کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با نگاه به گذشته دانشگاه آزاد اسلامی احساس می‌کنم دست غیبی پشت این دانشگاه قرار دارد که همواره این دانشگاه را از تنگناها و بن‌بست‌ها بیرون می‌کشد و به شاهراهی که در پیش دارد هدایت می‌کند.

وی با بیان اینکه دو دهه به پایان دهه سوم دانشگاه آزاد اسلامی که تحت عنوان دهه کیفیت نام گرفته بود، باقی مانده است، گفت: می خواهیم در پایان دهه سوم حرف اول را از نظر کیفی بزنیم و هر واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد دانشگاههای معتبر کشور را پشت سر بگذارد.

جاسبی افزود: در حال حاضر واحد علوم و تحقیقات در بین دانشگاههای کل کشور از نظر تعداد مقالات مقام هشتم را دارد و از اعضای هیئت علمی و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات خواسته ایم مقام اول را میان دانشگاههای کشور را بدست بیاورند. در هر استانی بهترین واحد دانشگاه آزاد باید دانشگاه دولتی استان را پشت سر بگذارد.

وی افزود: در دهه چهارم دانشگاه آزاد می خواهیم با معتبرترین دانشگاههای جهان رقابت کنیم و سراغ دانشگاههایی مثل هاروارد و کمبریج برویم و سایر دانشگاههای مشهور را به رقابت بطلبیم که این مستلزم کار فشرده و پیگیری است.