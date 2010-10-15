مدیران جدید اتوبوسرانی و تاکسیرانی پایتخت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع حسین بیژنی مدیرعامل پیشین و معارفه پیمان سنندجی به عنوان مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی و فضل الله سلامی به عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، قائم مقام معاونت مالی، اداری و جمعی از مدیران و کارکنان معاونت ترافیک روز پنجشنبه برگزار شد.

مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی در این مراسم با بیان اینکه کار در اتوبوسرانی بسیار سخت است و مهندس بیژنی در دوره مسئولیت خود در این مجموعه تحول ایجاد کرد گفت: سیاستهای حمل و نقل عمومی تهران براساس اسناد بالادستی پیش می رود و این جا به جاییها ذره ای در سیاستهای حمل و نقلی تغییر ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه حمل و نقل تنها دغدغه مردم است، افزود:حمل و نقل اساس توسعه پایدار است و آنها که در مسیر توسعه فعالیت می کنند به حمل و نقل نیز بها می دهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در شهر میلیونها نفر جهت کسب روزی حلال با ما سر و کار دارند و ما در زندگی یکایک شهروندان سهیم هستیم.

تشکری هاشمی افزود: برای رسیدن به حمل و نقل پایدار و مطمئن، قوانین بالادستی خوبی از سوی مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، دولت و شورای شهر تعیین شده است که مسیر توسعه و بالندگی و ارائه خدمات در شان مردم را در دستور کار گذاشته است.

وی با بیان اینکه 10 سال پیش شرکت واحد را با امروز از نظر شان کارکنان، رفاه شهروندان و توسعه شبکه مقایسه کنید افزود: اینها با همت و تلاش شما محقق شده است و هنوز راهی طولانی در پی داریم، شهردار تهران نیز عزم راسخ دارد که حمل و نقل در تهران طرح ریزی شده و مردم در آن احساس ایمنی، امنیت و آسایش داشته باشند و با هزینه ای کم از آن استفاده کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری گفت: میانگین ساخت تونل مترو در چند سال پیش، 5/2 متر و با احتساب روی زمین در حدود چهار کیلومتربود اما در زمان مدیریت دکتر قالیباف و کوشش کارکنان و حمایت های مجلس ، شورا و دولت امروز به ظرفیت 15 تا 20 کیلومتر در سال رسیده ایم.

تشکری هاشمی سیستم اتوبوسرانی را در چند سال پیش، رنج کشیده از اتوبوسهای فرسوده دانست و ادامه داد : با تلاش مدیران و کارکنان در این چند سال، ورود اتوبوسهای جدید و با کیفیت، ارائه سیستم های نوین مانند بی آر تی و سیستم هوشمند و توجه به کارکنان برای همه شهروندان قابل مشاهده است و می بینند که این تحول چگونه سیر صعودی را طی می کند.

وی به سیستم تاکسیرانی نیز اشاره کرد و ادامه داد : تاکسیرانی امروز در شان مردم است و باید بهتر شود این خدمات بخشی به سیاستگذاران برمی گردد ، به نهادهای فرادستی و بخشی به مدیران این کار که ایستاده اند تا این خدمات به انجام برسد.

معاون حمل و نقل شهرداری افزود: مهندس بیژنی در دوره مدیریت 4 ساله خود در اتوبوسرانی، تحولی نو آفریدند که قادر نخواهم بود همه کارهایشان را بیان کنم اما ایشان از مدیران دوستدار کارکنان هستند و عشق او به کارکنان و خانواده های آنها زبانزد است و این افتخار است که مدیری خود را وقف کارکنان کند و با سختی جسمانی به کار می پرداخت.

تشکری افزود: ما به این مدیران افتخار می کنیم و برایشان به عنوان مدیری سخت کوش که خدماتشان به شهر تهران تداوم می یابد ، آرزوی موفقیت می کنیم.

وی به انتصاب مهندس سنندجی به سمت مدیریت عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: ایشان 10 سال در سنندج شهرداربوده و 4 سال نیز در اتوبوسرانی مشغول به کار بودند و یکسال اخیر نیز در سازمان تاکسیرانی فعالیت کردند و آنچنان تحولی در تاکسیرانی آفریدند که دوست و دشمن مجبور به بیان موفقیتشان شدند.

مدیرعامل سابق شرکت اتوبوسرانی نیز گفت: امروز خوشحالم که بار سنگین مسولیتی که لایقش نبودم از دوشم برداشته شد و ناراحتم از اینکه توفیق خدمت به مردم شایسته خدمت و همکاران و پرسنل شریف را از دست می دهم.

وی با بیان اینکه امیدوارم خدا خدمت به مردم را در هر مقام و پستی که هستیم از ما نگیرد بیان داشت : دو هزار و 100 نفر ازپرسنل ظرف 3 تا 4 ماه گذشته به خانه های خود رفتند که اگر تلاش مسئولان نبود این اتفاق نمی افتاد ، یک هزار و 500 نفر نیز به زودی تعیین واحد می شوند و تا پایان سال بعد پرسنل بی مسکن در شرکت وجود نخواهند داشت.

همچنین مدیرعامل جدید شرکت واحد اتوبوسرانی به برخی اقدامات انجام شده در سازمان تاکسیرانی مانند نوسازی بیش از 10 هزار و 800 خودرو، بیمه تمامی 80 هزار راننده و اقدامات فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: خوشحال هستم که دوباره به خانواده خود در اتوبوسرانی بر می گردم و از کمک های مهندس بیژنی نیز سود خواهیم جست.