آیت الله بروجردی احیاگر جایگاه حوزه های علمیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان بروجرد، حجت الاسلام حسینی خراسانی در مراسم سالگرد ارتحال آیت الله بروجردی در سخنانی اظهار داشت: سنت و مشیت الهی بر این تعلق گرفته است که هراز چندی با گزینش یک عنصر الهی دینش را هدایت و حمایت کند.

وی با اشاره به جایگاه بزرگ علما در هدایت جامعه اسلامی، بیان داشت: فقها چراغهای هدایت جامعه در ظلمات و تاریکیها هستند.

این مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فقها عناصر تاثیرگذاری هستند که برای حفظ دین خداوند از تحریفها و مبارزه با خرافات در جامعه تلاش می کنند.

حسینی خراسانی با اشاره به ترفندهای دشمنان در استفاده از ابزارهای فرهنگی برای فریب افکار عمومی مردم، بر ضرورت فعالیت گسترده علما برای مقابله با این امر تاکید کرد.

وی همچنین به برخی ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی آیت الله العظمی بروجردی اشاره کرد و گفت: آیت الله بروجردی مرجعی بزرگ، فقیهی سترگ و یکی از مصادیق بارز و کامل حرکت در راستای توسعه و ترویج دین خداوند است.

حسینی خراسانی بر ضرورت زنده نگه داشتن تفکر آیت الله بروجردی تاکید کرد و گفت: آیت الله بروجردی احیاگر حوزه های علمیه بود و در این زمینه نقش ارزنده ای ایفا کرد.

وی احیا حوزه های علمیه را موجب زنده شدن مردم و مقابله با استبداد و دیکتاتوری دانست و بر ضرورت فعالیت گسترده تر حوزه های علمیه شهر بروجرد تاکید کرد.

امام جمعه شهرستان بروجرد نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به برخی ابعاد شخصیتی آیت الله بروجردی، عنوان کرد: وی خدمات زیادی را به جامعه اسلامی داشته اند.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر ضرورت حفظ یاد و خاطره این عالم برجسته، یادآور شد: بزرگداشت آیت الله بروجردی تجلیل از مقام شامخ مرجعیت است.