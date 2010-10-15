  1. بین الملل
۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

معماریانی در گفتگو با مهر:

جشنواره ملی ادبی، هنری و قرآنی دانشجویان ایرانی در مالزی برگزار می شود

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رایزن علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا از برگزاری جشنواره ادبی، هنری و قرآنی دانشجویان ایرانی به منظور نشر اعتلای فرهنگ قرآنی و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با استفاده از ابزار هنری و ادبی در فهم قرآن خبر داد.

عزیزالله معماریانی در گفتگو با خبرنگار مهر، زمینه سازی برای خلق آثار هنری ادبی دانشجویان با استفاده از مفاهیم قرآن کریم، زمینه سازی برای بهره‌برداری دانشجویان رشته‌های مختلف از مفاهیم قرآنی و آشنا شدن با توانمندیهای ادبی هنری دانشجویان ایرانی در حوزه مفاهیم قرآنی را از اهداف این جشنواره دانست.

وی در خصوص موضوع این جشنواره گفت: سوره کهف به عنوان موضوع و داستان اصحاب کهف نیز به عنوان موضوع ویژه این جشنواره انتخاب شده است.

رایزن علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا در خصوص بخشهای مختلف این جشنواره گفت: خوشنویسی، نقاشی خط، طراحی پوستر، طراحی لوگو، نگارگری، تذهیب، عکس، تصویرسازی، نقش برجسته، حجم و هنر مفهومی به عنوان رشته های بخش هنری و مقاله، شعر و داستان در بخش ادبی مشخص شده است.

عزیزالله معماریانی با بیان اینکه به برگزیدگان جشنواره جوایز ارزنده ای تعلق می گیرد گفت: به تمامی شرکت کنندگان گواهی شرکت در جشنواره اعطا و همچنین کتابی از مجموعه آثار راه یافته به نمایشگاه چاپ و منتشر خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و مهلت شرکت در این رویداد فرهنگی هنری از دوشنبه تا جمعه با تلفن رایزنی تماس حاصل کرده و یا با نشانی پست الکترونیکی quranfestival@ yahoo.com.my مکاتبه کنند و آثار خود را به آدرس رایزنی علمی ارسال کرده و بر روی بسته های ارسالی عنوان جشنواره قرآنی را ذکر کنند.

