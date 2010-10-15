همایش منطقه ای ایده های نوین در کشاورزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، دبیر این همایش صبح جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجرد اظهار داشت: حفظ تنوع زیستی در اکوسیستمها، افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی، حفظ امنیت غذایی، حمایت همه جانبه از کشاورزان و جوامع روستایی و استفاده بهینه از منابع تولید از جمله محورهای برگزاری این همایش بود.

خسرو استکی ادامه داد: در این همایش با اعلام فراخوان بیش از 145 مقاله به دبیرخانه جشنواره رسید که از میان این تعداد مقاله 98 مقاله پس از بررسی توسط هیئت داوران به بخش نهایی راه یافت.

وی تصریح کرد: در نهایت از مجموع مقالات یاد شده 10 مقاله به عنوان آثار برگزیده در همایش ارائه شد.

دبیر همایش منطقه ای ایده های نوین در کشاورزی پایدار خاطرنشان کرد: آثار ارسالی به این جشنواره از دانشگاههای آزاد استانهای لرستان، همدان، مرکزی، تهران، خوزستان، فارس، کرمان و اصفهان بوده است.