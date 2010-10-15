هند به دلیل اظهارات نژادپرستانه به نیوزیلند اعتراض کرد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت دولت نیوزیلند، موری مک کالی در این خصوص گفت نیوزیلند کشوری آزاد است و هر کسی می تواند اظهار عقیده کند.

با این وجود وی اظهار عقیده را تا زمانی که برای دیگران توهین آمیز و زیانبار نباشد شایسته دانست و گفت اظهارات پل هنری ربطی به دولت نیوزیلند ندارد و اظهارات شخصی وی است که البته نسبت به آن واکنشهای مناسب صورت گرفته است.

اظهارات نژاد پرستانه هفته گذشته "پل هنری" گزارشگر برجسته تلویزیون نیوزیلند در برنامه ای با حضور نخست وزیر این کشور در رابطه با یک نماینده پارلمان از حزب ملی (هندی - نیوزیلندی) واکنش شدید اقشار مختلف این کشور را به همراه داشت.

اگرچه وی مجبور شد به دلیل اظهاراتش از مردم و جامعه هندیها عذرخواهی کرد و تلویزیون نیوزیلند نیز ایشان را معلق و دو هفته حقوق وی را قطع کرد ولی انجمن هندیهای مقیم نیوزیلند اعلام کردند وی بایستی استعفا کند.

سرانجام پل هنری که اظهارات نژادپرستانه اش در نیوزیلند و حتی هندوستان جنجالی برپا کرده بود استعفا کرد ولی تلویزیون نیوزیلند اعلام کرد لطمه ای که اظهارات وی به این رسانه وارد کرده بسیار زیاد است و بازگرداندن اعتماد پیشین نه تنها مشکل خواهد بود بلکه شاید سالها به طول انجامد.