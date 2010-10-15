اصلاح 73 هزار هکتار از اراضی شیبدار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، ولی الله فرزانه ظهر جمعه در مراسم افتتاح طرح آبیاری قطره ای 40 هکتاری اصلاح الگوی کشت در اراضی شیب دار روستای شاهاندشت از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل گفت: در سهم 73هزار هکتاری اراضی شیبدار مازندران 24 هزار هکتار به صورت آبی و 51 هزار هکتار نیز به روش دیمی درختان سیاه ریشه کشت خواهد شد.

وی بیان کرد: برای اجرای این طرح مهم در اراضی شیبدار استان به 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا به صورت کامل اجراء شود.

معاون برنامه ریزی استاندارمازندران یکی از راهبردهای سندهای این استان را حمایت از تشکل های تولیدی در این بخش اعلام کرد وبا بیان اینکه نقش تعاونی های منطقه ای و روستایی در توسعه هر منطقه مورد تأکید قرار داد، ادامه داد: سیاست ما تقویت و حمایت این تعاونی هاست.

فرزانه خاطرنشان کرد: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت دراراضی شیبدارمازندران گام مهمی در جهت حفظ و تثبیت خاک و ایجاد فضای سبز و تولیدات باغی در استان خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این مراسم از عزم جدی این سازمان در حمایت همه جانبه از اجرای طرح کشت در اراضی شیبدار در مناطق مختلف استان خبر داد.

عنایت الله تورنگ افزود : زمین های واگذار شده در اجرای این طرح باید در جهت اجرای صحیح و در راستای تولید و اشتغال مولد مورد بهره برداری قرار گیرد.

طرح توسعه وکشت درختان باغی و سیاه ریشه در سطح 40 هکتار از اراضی شیبدار و مستعد روستای شاهاندشت بخش لاریجان شهرستان آمل با یک میلیارد و 350میلیون ریال افتتاح شد.

این طرح با هدف کشت درختان صنعتی و باغی شامل گردو ، سیب ، گیلاس وسایر گونه های سیاه ریشه و همچنین ایجاد کمربند سبز و پیشگیری از رانش زمین در اراضی شیبدار اجرایی شد.